Su tokiu prašymu į LB kreipėsi Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas ir frakcijos seniūnas Juozas Olekas. Jiems kyla klausimas, ar „Agrokoncerno“ sandoriai su ūkininkais negalėjo būti sudaromi tyčia, iš anksto žinant, kad jie nesugebės laiku grąžinti paskolintų lėšų, taip sudarant prielaidas įsigyti jų žemę. „Susidaro įspūdis, kad paskolos suteikimas ir žemės sklypo įgijimas yra pagrindinis sandorio tikslas – ne atsiskaitymas už prekes: trąšas ar techniką“, – teigiama socialdemokratų prašyme LB. „Jeigu „Agrokoncerno“ veikla nelaikoma finansinių paslaugų teikimu, tuomet Lietuvos banko priežiūros tarnybai siūloma įvertinti, ar nuolatinis sistemingas mokėjimų atidėjimas už suteikiamus vekselius įkeičiant turtą ir nevertinant ūkininko mokumo neiškreipia finansų rinkos, nedaro žalos sąžiningiems rinkos dalyviams, užsiimantiems licencijuota ir LB prižiūrima finansine veikla,“ – pažymima politikų kreipimęsi. Jie taip pat kelia klausimą, ar tai neturėtų patekti į viešojo intereso gynimo sritį ir būti griežčiau reglamentuojama.

