G. Palucko kandidatūrą slaptame balsavime palaikė 86 Vilniaus miesto skyriaus nariai, devyni buvo prieš, BNS sakė partijos atstovas spaudai Justinas Argustas. G. Černiauskas Kaune nominuotas, kai kiti kandidatai atsiėmė savo kandidatūras. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovą 3 dieną. Socialdemokratų taryba šeštadienį taip pat nusprendė partijos pirmininko rinkimus surengti balandžio 24–27 dienomis. Balsavime galės dalyvauti visi partijos nariai.

