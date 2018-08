„Mes savo kandidatų kėlimo procedūrą pabaigsime rugsėjo pabaigoje ir turėsime demokratiškai iš pat apačių iškeltą kandidatą. Šiandien minimos kelios pavardės – Vytenio Andriukaičio, Vilijos Blinkevičiūtės, Rasos Budbergytės, dar keletas kitų – partija apsispręs iki rugsėjo pabaigos“, - Žinių radijui penktadienį kalbėjo G. Paluckas. Anot jo, skyrių iškeltą kandidatą partijos suvažiavimas tvirtins spalio pabaigoje - lapkričio pradžioje. G. Paluckas svarstė, jog vieno iš keliamų kandidatų atotrūkis nuo kitų varžovų bus tiek ryškus, kad suvažiavimui beliks priimti formalų sprendimą ir bus balsuojama dėl vieno kandidato. „Aš turiu tokią nuojautą, kad persvara keliant vieną iš kandidatų bus tiek ryški, kad nekels abejonių, kas tas kandidatas“, - kalbėjo LSDP pirmininkas. Prezidento rinkimai vyks kitų metų pavasarį.

