Socialdemokratų teigimu, dalis smulkiųjų prekybininkų, šeimos verslų, jei laikosi saugumo reikalavimų, karantino metu galėtų atnaujinti veiklą.

Pasak frakcijos seniūno Algirdo Syso, toks sprendimų atidėliojimas liudija, kad valdantieji „bėga nuo atsakomybės“.

„Reikia veikti remiantis sveiku protu, o ne drausti ar uždaryti viską iš eilės. Daugelis smulkių verslų, kirpyklos, grožio salonai tikrai galėtų atverti duris, jei laikysis visų saugumo reikalavimų. Jų veiklos atnaujinimas nesukeltų didelės rizikos. Dabar yra susiklosčiusi nelogiška situacija: didieji verslai yra remiami, prekybos centrai gali veikti, tuo metu visi kiti laikomi uždaryti“, – sako A. Sysas.

Socialdemokratų teigimu, Vyriausybė turėtų nedelsdama priimti sprendimus ir daliai verslų leisti veikti, nes dalis žmonių karantino metu liko be pajamų, o kai kurie griežti karantino draudimai nepasiteisino.

„Taip, Lietuva ginasi nuo viruso, tačiau dalis visuomenės šiuo laiku ginasi ir nuo bankroto, ir nuo bado, nes didelė dalis liko be pinigų. Daugybė žmonių tegauna 260 eurų per mėnesį siekiančią išmoką, tuo metu iš šių pinigų tenka ir mokesčius, ir patalpų nuomą apmokėti. Vyriausybė įvedė griežtą karantiną, tačiau pagalba žmonėms yra per menka. Reikia pagaliau atsisakyti buko požiūrio – arba karantinas, arba mirtis. Tai yra kraštutinumai“, – sako Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos narys Gintautas Paluckas.

Kirpyklos ir dauguma parduotuvių neveikia nuo gruodžio 16 dienos, kai buvo įvestos sugriežtintos karantino priemonės.

Karantinas šalyje pratęstas iki vasario 28 dienos.