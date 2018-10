„Socialdarbiečių“ sąlyga „valstiečiams“: arba pinigai partijai, arba balsai už biudžetą?

Nepriėmus tokio pasiūlymo Lietuva, greičiausiai, neįvykdytų įsipareigojimų NATO, o priėmus – skolintis pinigus būtų galima ir „socialdarbiečių“ finansavimui. Dėl tokio pasiūlymo vieningos nuomonės neturi net ir patys „valstiečių“ frakcijos nariai, o opozicija, neturėdama kitų įrankių, balsavimus dėl tokių nuostatų blokuoja nesiregistruodama posėdžiuose ir vadina tai atvira politine korupcija.

Jei pataisos būtų priimtos, vien šiemet LSDDP gautų 200 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto. Apie valdančiųjų norą finansuoti LSDDP ir opozicijos pasipriešinimą tokiems planams pirmadienį kalbėta ir Raigardo Musnicko vedamoje laidoje „LRT Forumas“.

Pasiūlymas skirtas LSDDP

„Tai iš dalies buvo ir opozicijos idėja, nes iš vakaro kada aš pristatinėjau partijų finansavimo įstatymą, jų klausimų buvo labai daug, o kur yra biudžeto eilutė. Natūralu, kad jei keičiamas partijų finansavimo modelis, eilutė turi atsirasti. Be abejo, ir premjeras buvo tarp tų iniciatorių, nes jis siekia aiškaus ir skaidraus finansavimo, be biudžeto eilutės keitimo to padaryti neįmanoma“, – paklausta, kieno idėja buvo suplakti du pasiūlymus į vieną, kalbėjo A. Širinskienė.

Ji neneigė, kad partijų finansavimo įstatymas keičiamas dėl to, kad atsirado nauja partija – LSDDP. Ši partija susikūrė pavasarį, kai po sprendimo trauktis iš koalicijos dalis Lietuvos socialdemokratų partijos narių pasipriešino ir pasirašė frakcijų koalicijos sutartį su „valstiečiais“. Anot jos, vienintelis skaidrus partijų finansavimo šaltinis – valstybės dotacijos.

„Mes pripažįstame, kad tai yra skaidrus finansavimo modelis ir norime, kad mūsų kolegos, kurie yra su mumis koalicijoje, būtų finansuojami skaidriai“, – sakė A. Širinskienė ir priminė, kad sprendimas dėl valstybės dotacijų partijoms skyrimo buvo priimtas 2009 metais, kai valdžioje buvo konservatoriai.

Pinigai – už biudžeto palaikymą?

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos narys, buvęs premjeras Andrius Kubilius kalbėjo, kad A. Širinskienė turi talentą korupciją ir manipuliaciją Seimo statutu pateikti kaip šventą reikalą. Anot jo, sprendimas finansuoti partijas iš valstybės biudžeto buvo priimtas visų politinių partijų bendru sutarimu. Be to, jis teigė, kad toks sprendimas leido politinį lauką „išvalyti nuo įvairių įtakų“.

„Socialdrbiečiai“ nori gelbėtis, gauti pinigų ir net grasina nebalsavimu už valstybės biudžetą. Ketvirtadienį bus du balsavimai: vienas – kitų metų biudžeto pateikimas ir noras užbaigti šitą nešvarų reikalą. Reikia „socialdarbiečiams“ pinigų ir jie ateina, kaip turguje, ūkiškai pasako: „Arba jūs mums duodate pinigų, arba mes nebalsuosime už kitų metų biudžetą“, – apie siekio finansuoti LSDDP priežastis kalbėjo A. Kubilius.

Politikas tokį valdančiųjų elgesį pavadino smulkia, niekšinga manipuliacija. Anot jo, į Seimo salę buvo atneštas vyriausybės projektas, kurį visi buvo pasiruošę paremti tam, kad būtų išlaikyti 2 proc. BVP krašto gynybai, bet paskutinę akimirką A. Širinskienė įregistravo nuostatą dėl skolinimosi partijoms.

„Negalima keisti tų nuostatų“, – sakė A. Kubilius.

Liberalų lyderis Eugenijus Gentvilas teigė, kad atrodo, jog LSDDP sėdi be pinigų, bet yra keturi partijų finansavimo būdai: 1 proc. GPM, nario mokestis, fizinių asmenų aukos ir valstybės dotacija.

„Jie neturi tik ketvirto, tai yra – biudžetinio finansavimo. Dabartinis modelis numato, kad biudžetinis finansavimas ateina tada, jei dalyvauji rinkimuose. Tai štai, jie dar nedalyvavę rinkimuose keičia rinkimų finansavimo modelį. Nereikia vadinti vargšų. Jie turi tris finansavimo šaltinius. Kol kas neturi ketvirto. Dalyvaukite rinkimuose, kažką pasiekite ir gausite“, – kalbėjo E. Gentvilas.

Pasiūlymą vadino atsitiktinumu

LSDDP pirmininkas Gediminas Kirkilas tikino, kad pateiktas pasiūlymas tėra biudžeto pataisa, o tai, kad siūlymas skolintis ir partijoms įrašytas greta skolinimosi gynybos išlaidoms, G. Kirkilo teigimu, yra grynas atsitiktinumas.

„Aišku, kad dėl mūsų partijos. Net prezidentė pasakė, kad naujos partijos turi būti skaidriai finansuojamos. Ir tiek. Gerbiami kolegos konservatoriai, kodėl jūs jaudinatės dėl gynybos biudžeto? O jūs ką, už jį balsavote? 2015-2016 metais jūs už jį balsavote?“ – sakė G. Kirkilas.

Pasak jo, buvo pasiūlytas variantas padalinti dotaciją, kurią gauna Gintauto Palucko vadovaujami socialdemokratai, dalį jos skiriant LSDDP, nes esą šios frakcijos nariai rinkimuose atnešė savo buvusiai partijai daugiau rinkėjų balsų. Tiesa, tokio pasiūlymo buvo atsisakyta.

„Mes vis tiek veiksime skaidriai, bet turi būti visų partijų finansavimas. Partija susikūrė ypatingomis aplinkybėmis. Socialdemokratai bijo konkurencijos, bet konservatoriai nori būti ištikimi, nes jie griovė valdančiąją koaliciją“, – dėstė G. Kirkilas.

Nori finansavimo – dalyvauk rinkimuose

Socialdemokratų frakcijos seniūnas Juozas Olekas sakė, kad A. Širinskienės siūlymas yra antikonstitucinis, nes valstybės biudžeto projekte turi būti numatytos tik lėšos, kurios yra numatytos įstatymais. Tačiau, jo teigimu, G. Kirkilo vadovaujamos partijos jokiame įstatyme nėra.

„Finansavimas ateina tik tada, kai partija sudalyvauja rinkimuose. Nesvarbu, ar ji susikūrė Seime, ar už jo ribų“, – kalbėjo J. Olekas. Jo teigimu, ir anksčiau buvo atvejų, kai Seime susikūrė partijos, bet finansavimo iš valstybės biudžeto negavo.

„Kai jie po kovo 3-ios sudalyvaus rinkimuose, pretenduos į finansavimą. Numatyta, kad sudalyvavai rinkimuose, gavai nustatytą skaičių balsų ir ateina finansavimas“, – sakė socialdemokratas.

Trijų šaltinių nepakanka?

Centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis sakė, kad priėmus siūlomas pataisas, jo vadovaujama partija pretenduotų į maždaug 40 tūkst. eurų valstybės dotaciją.

„Nuo valstybinio finansavimo įvedimo, visą laiką gaudavo finansavimą 7 partijos. Kitos 16 negaudavo nė lito, nė euro. Tai didžiulė spraga Lietuvos demokratijoje, nes yra labai aukštai iškeltos kartelės. Daugumoje Europos valstybių užtenka pasiekti 1 proc., kad partiją gautų finansavimą“, – dėstė N. Puteikis, pridurdamas, kad sėkmingai dalyvauti rinkimuose su E. Gentvilo minėtais trimis finansavimo šaltiniais nėra įmanoma.

Tačiau J. Olekas pridūrė, kad Arūno Valinsko vadovaujama Tautos prisikėlimo partija 2008 metų Seimo rinkimuose dalyvavo turėdama tik 3 finansavimo šaltinius ir gavo 18 mandatų Seime. Po rinkimų jai buvo skirta valstybės dotacija.

Tuo tarpu A. Širinskienė teigė, kad kitų būdų teisėtai finansuoti LSDDP nėra, nes norint paimti iš biudžeto lėšas reikia turėti teisinį pagrindą.