„Valstiečių“ lyderis sako, kad teatras nei jo, nei partijos niekada nereklamavo. „Iš partijos skyrių gavome pastebėjimų, kodėl dalinami kvietimai į nemokamus „Naisių vasaros teatro“ spektaklius. Prieš spektaklius dėkojama spektaklio vadovui R. Karbauskiui, kviečiama po spektaklio dovanų, yra ir vaizdo įrašas“, – BNS sakė Socialdemokratų pirmininko pavaduotojas Justas Pankauskas. Vaizdo įraše, kuris padarytas Laukuvoje gruodžio 14 dieną vykusiame „Naisių vasaros teatro“ spektaklyje, Kalėdų seniu persirengęs vedėjas pristato „valstiečių“ lyderį R. Karbauskį kaip teatro vadovą, o po to pasiima pilną maišą dovanų ir susirinkusiesiems skelbia, kad dovanos bus įteiktos prie eglutės. Teigiama, kad „Naisių vasaros teatro“ spektakliai suintensyvėjo lapkričio 7 dieną prasidėjus savivaldybių tarybų rinkimų politinei kampanijai. Teatro programoje nurodyta, kad pirmas spektaklis buvo lapkričio 6 dieną, paskutinis – gruodžio 30 dieną. Per šį laikotarpį parodyti 37 spektakliai. Visi spektakliai vyko ne tik Naisiuose, tačiau ir kitose Lietuvos vietose. Repertuare numatyti trys spektakliai ir sausio mėnesį – Panevėžyje, Telšiuose ir Kėdainiuose. Repertuare nurodyta, kad visi spektakliai yra nemokami, taip pat publikuojama R. Karbauskio nuotrauka ir „valstiečių“ logotipas. „Išleistose VRK rekomendacijose prabrėžta, kad nemokamas kultūrinių renginių rodymas yra rinkėjų papirkinėjimas, kuris gali pasibaigti vertinimu, kad tai – šiurkštus įstatymo pažeidimas“, – teigė J. Pankauskas. R. Karbauskis teigia, kad tai gali būti provokacija. Jis teigė, kad teatras niekada neužsiėmė jo ar partijos reklama ir dėl to nebuvo jokių nusiskundimų. „To negali būti. Teatras turėjo tūkstančius pasirodymų ir niekada nebuvo jokių klausimų, kad kažkas ten būtų su politine agitacija, ar su mano reklama. Aš negaliu patikėti, kad tai vyksta ir galvoju, kad tai yra kažkokia provokacija. Norėčiau pamatyti įrašą, kuris tai patvirtintų, nes netikiu“, – sakė R. Karbauskis. Jo komentarą BNS perdavė atstovė spaudai Dalia Vencevičienė.

