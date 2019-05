„Pati projekto dar nesu mačiusi, bet čia nebus nuo frakcijos, manau, jeigu tai bus, bus sutarimas platesnis. Kol kas frakcijoje rimtai šiuo klausimu nekalbėjome. Turėtų būti net platesnis (aptarimas – BNS), nei koalicijoje“, – BNS sakė I. Šiaulienė.

„Yra seniūnų sueiga, seniūnai, jie turi kalbėtis savo frakcijose“, – dėstė ji.

Pirmasis apie šią iniciatyvą paskelbęs naujienų portalas delfi.lt nurodo, kad pataisomis siūloma, jog vieną kadenciją Seime dirbusiam Seimo nariui būtų mokama 30 procentų atlyginimo siekianti renta, dvi Seimo kadencijas – 40 proc., o tris ir daugiau – 50 proc.

„Socialdarbiečių“ frakcijos narys šios partijos lyderis Gediminas Kirkilas sakė pritariantis rentų skyrimui. Jis minėjo, kad tokia praktika yra taikoma Estijoje, todėl ir Lietuvai reikia pereiti „prie normalios europinės praktikos“.

„Net tik Seimo nariams, bet ir ministrams po tokių tarnybų, po to iš tikrųjų yra sudėtinga įsidarbinti. Ne dėl to, kad jie negabūs ar nekompetetingi, o dėl to, kad trukdo jų pavardė ar prieš tai buvusi veikla“, – sakė G. Kirkilas.

Tuo tarpu opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis atsargiai vertina šį siūlymą.

„Nelabai suprantu kodėl jis (rentų klausimas – BNS) yra dabar iškilęs, ar čia yra kažkokie susitarimai. Neatmesčiau galimybės, kad tarp besiformuojančios koalicijos. (...) Man susidaro įspūdis, kad šis klausimas yra ne diskusijai, o tam, kad socialdarbiečius išlaikyti koalicijoje, tai tokioje diskusijoje aš gal šiek tiek mažiau turėčiau entuziazmo dalyvauti“, – sakė G.Landsbergis.

I. Šiaulienė sako, kad projektas dėl rentų kol kas nėra registruotas. Iniciatyva, anot jos, su tokiomis pat proporcijomis jau buvo svarstyta 2007-aisiais. Tačiau tuomet projektas sulaukė didžiulės visuomenės kritikos. Nors pradinėje stadijoje socialdemokratų teiktą projektą palaikė nemaža dalis įvairių tuometinio Seimo frakcijų atstovų, tačiau po kilusio ažiotažo dauguma parlamentarų atsitraukė ir nepalaikė projekto.

Todėl, anot I. Šiaulienės, ir šiuo metu tik po apsitarimo su visomis Seimo frakcijomis būtų aišku, ar projektas „turės perspektyvą, ar reikės kažką keisti“, kadangi tai, anot jos, „liečia visą Seimą“.

Anot delfi.lt, rentos šia įstatymo pataisa būtų įteisintos ir buvusiems Vyriausybės vadovams. Projekte aiškinama, kad Vyriausybės vadovu laikomas asmuo, kuris ministru pirmininku buvo ne mažiau nei dvejus metus. Siekiama, kad Vyriausybės vadovui būtų mokama 50 proc. Seimo nario atlyginimo dydžio renta.