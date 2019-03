„Balandis iš tikrųjų bus labai šiltas, net iki dviejų laipsnių šiltesnis už klimato normą, būdingą mūsų regione. Pagal tą ilgalaikę prognozę tikrai tikėtina, kad čia buvo paskutinis sniegas, o po to temperatūra jau kils į viršų“, – amerikiečių duomenų centre sudaromomis ilgalaikėmis prognozėmis dalinasi mokslininkas.

J. Kilpys atkreipia dėmesį, kad savaitinėse Lietuvos hidrometerologijos tarnybos prognozėse dar galima pamatyti, kad Lietuvoje kelias dienas dar gali paspausti šaltukas, tačiau, anot jo, tokio gausaus sniego, koks buvo antradienį, būti nebeturėtų.

„Tikrai gali būti, kad toks rimtas sniegas, kuris buvo antradienį visoje Lietuvoje ir kai kur sniego danga siekė 5 cm, buvo paskutinis. Nors iš tikrųjų yra pasitaikę ir gegužės mėnesį. Mes gyvename tokioje platumoje, kad vis tiek kartas nuo karto tas arktinis arba šaltas oras nuo Skandinavijos atneša sniego ir balandžio, ir gegužės mėnesiais“, – įžvalgomis dalinosi jis.

Pagal ilgalaikes prognozes pasakyti, kokia temperatūra Lietuvoje bus balandžio mėnesį, pasak mokslininko, negalima, tačiau faktas, kad bus šilčiau nei lietuviams įprasta.

„Vidutinė balandžio mėnesio paros temperatūra yra 5–6 laipsniai šilumos, tai sąlyginai nedidelė. Šiais metais mes vidutinės paros temperatūros galime tikėtis iki 8 laipsnių. Tai nėra tas karštis, kuris būtų gegužės mėnesį. Tikrai gegužės mėnesį pastaraisiais metais vis pasitaikydavo virš 25 laipsnių. Tokių karščių nereikėtų tikėtis, bet reikėtų kasdien sekti orų prognozes. Yra buvę atvejų, kai ir balandžio mėnesį temperatūra buvo aukštesnė už 20 laipsnių. Tikriausiai, balandžio pabaigoje tokių dienų gali pasitaikyti, bet žiūrint į pirmąją balandžio savaitę tikrai nebus karšta, galima tikėtis +12– +13 laipsnių, ne daugiau“, – prognozavo J. Kilpys.

Tiesa, jo teigimu, ši prognozė neparodo temperatūrų svyravimų, kurie pastaraisiais metais jau tapo įprasti: „Tie staigūs pokyčiai pastaraisiais dešimtmečiais tapo labai būdingi, net vasaros, žiemos laikotarpiu stebime tokius staigius pokyčius. Per vieną, dvi paras temperatūra labai šokinėja ir gali pakilti, gali nukristi. Šių dalykų dabar prognozuoti neįmanoma.“

Mokslininko teigimu, ilgalaikė prognozė rodo, kad šiluma Lietuvą lepins ne tik pavasaris, bet ir vasara. Pavyzdžiui, liepos mėnesio vidutinė temperatūra gali būti net 2 laipsniais didesnė už normą.

„Jeigu žiūrėtume į kitus mėnesius, tai ir gegužės mėnesį, ir visus vasaros mėnesius prognozuojama aukštesnė temperatūra už klimato normą iki 1–2 laipsnių. Gegužės vidurkis už daugiametį bus šiltesnis per vieną laipsnį, birželio mėnesio – irgi per 1 laipsnį, o liepos – 2 laipsnius. Iš kitos pusės, tos ilgalaikės prognozės yra atnaujinamos kartą per savaitę, jos irgi keičiasi. Dabar panašu, kad ir pavasaris ir vasara bus šiltesni negu būna vidutiniškai Lietuvoje“, – džiugiomis naujienomis dalinosi mokslininkas.

Jo teigimu, kritulių turėtų būti normos ribose. „Galbūt liepos mėnesį jų gali būti mažiau negu būna paprastai“, – ilgalaikės prognozės duomenimis dalinosi pašnekovas.

Žada malonų savaitgalį

Kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, ketvirtadienį atmosferos slėgis kils ir Lietuvos orus pradės lemti anticiklonas. Debesuotumas skaidysis, dažniau saulė palepins pajūrio ir Žemaitijos gyventojus. Rytą nestiprus vėjas, įdienojus papūs iš pietvakarių, vakarų stiprėdamas iki 5-10 m/s. Nuslenkant tirštesniems debesims kritulių tikimybė greitai menks.

Vėsiausia ši diena bus Vilniaus ir Utenos apskrityse, kur temperatūra kils iki 5-7 laipsnių šilumos. Alytaus, Kauno bei Panevėžio regionuose oras šils iki 8-9 laipsnių, o štai Tauragės, Šiaulių ir Telšių apylinkėse termometrai rodys 9-11 laipsnių šilumą.

Pajūryje, dėl vėsinančio Baltijos jūros poveikio, išsilaikys 5-6 laipsnių šiluma.

Penktadienį anticiklono poveikis mūsų orams tik stiprės. Krituliai neužsuks. Naktį pietvakarių vėjas kiek aprims ir vietomis suboluos rūkas. Patekėjus saulei rūkai sparčiai nyks. Debesuotumas pastoviai kaitaliosis, kai kur plauks tik pavieniai balti debesėliai, tad akiniai nuo saulės šią dieną nesutrukdys.

Naktį temperatūra pasiskirstys nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Dieną sustiprėjęs pietvakarių, vakarų vėjas į Lietuvą atneš šiltesnio oro masę ir popietę jau pamalonins 9-14 laipsnių šiluma. Šilčiausia bus Tauragės ir Marijampolės apskrityse.

Šeštadienį vis dar vyraus sausi ir nepastoviai debesuoti orai, temperatūra mažai keisis.