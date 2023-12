ŠMSM pristatė tarptautinį penkiolikmečių gebėjimų tyrimą: yra gerų žinių

Tokius duomenis atskleidė antradienį pristatytas 2022 m. Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas PISA (angl. Programme for International Student Assessment – Tarptautinė moksleivių vertinimo programa).

„PISA tyrime dalyvauja penkiolikmečiai, nepriklausomai nuo to, kurioje klasėje jie mokosi. Dalis jų – dar septintokai, dalis – dešimtokai, daugiausia yra devintokų ir aštuntų klasių mokinių. Matome, kad labai stipriai rezultatai priklauso ir nuo to, kelintoje klasėje mokosi mokinys, nes reiškia, kad atitinkamai daugiau metų jis buvo ugdymo procese“, – pristatydamas tyrimą ŠMSM pažymėjo ministras Gintautas Jakštas.

Atliktas tyrimas rodo, jog Lietuvos penkiolikmečiai pagal matematinio raštingumo rezultatus EBPO užima 24 poziciją iš 81 valstybės.

„Geresnis matematinis raštingumas penkiolikmečių, vaikystėje lankiusių ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, – skelbia ministerija.

Penkiolikmečių skaitymo gebėjimų rezultatai tarp tyrimo rezultatų yra 32 pozicijoje, nurodo ŠMSM. Jie aukštesni už 49 šalių, žemesni – už 31 šalį: iš viso 472 taškai, kai EBPO vidurkis – 476 taškai, nurodo ministerija.

„Kai lyginame rezultatus su kitomis šalimis, labai svarbi dedamoji – daugelyje EBPO šalių ugdymas prasideda anksčiau nei Lietuvoje. Dėl to, kai bandome pasilyginti, kartais suprantame, kad atsiliekame ne tik dėl to, kas ir kaip yra mokoma, bet tiesiog dėl to, kad mokiniai truputį trumpiau buvo ugdymo procese“, – pažymi G. Jakštas.

Tuo metu pagal gamtamokslinio raštingumo rezultatus Lietuvos penkiolikmečiai užima 29 poziciją.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad geriausių rezultatų Lietuvoje pasiekė sostinės ir didžiųjų miestų mokiniai, kad penkiolikmečiai moksleiviai engvai susiranda draugų, bet ne visada gali susikaupti. Taip pat pastebėta, kad vaikinai geriau sprendžia matematiką, tuo metu merginos demonstruoja aukštesnius skaitymo gebėjimus bei nustatyta, jog Lietuvoje mokinių pasitenkinimas gyvenimu yra aukštesnis nei kitose šalyse.

Tarptautinis tyrimas PISA (angl. Programme for International Student Assessment) – tai tarptautinis penkiolikmečių tyrimas, kurio tikslas – įvertinti mokinių skaitymo gebėjimus, matematinį ir gamtamokslinį raštingumą. Siekiant išsiaiškinti, kaip švietimo sistemos parengia mokinius realiems gyvenimo iššūkiams ir sėkmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime, tiriama, kaip mokiniai geba spręsti sudėtingas problemas, kritiškai mąstyti ir efektyviai bendrauti. Tyrime PISA Lietuva dalyvauja nuo 2006 metų.

2022 m. tyrime PISA dalyvavo 690 000 mokinių, atstovaujančių maždaug 29 milijonams penkiolikmečių, besimokančių mokyklose 81–oje tyrime dalyvaujančioje šalyje.

Lietuvoje tyrime dalyvavo 7 257 mokiniai iš 292 mokyklų, kurie atstovavo maždaug 24 300 penkiolikmečių mokinių (apie 92 proc. visų Lietuvos penkiolikmečių), daugiausia iš jų buvo 9 kl. mokiniai (90,9 proc.), taip pat 10 kl. (7,4 proc.), 8 kl. (1,7 proc.), 11 kl. (0,04 proc.), 7 kl. (0,01 proc.).