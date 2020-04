Slaugytoja iš Ukmergės ligoninės: suprantame, kad mes dabar kaip fronte

„Mes įpratome ir pradedame dirbti normaliai, be baimės ir įtampų. Mums daromi tyrimai, ateina atsakymai, jaučiamės drąsiau“, – Delfi pasakojo ligoninėje dirbanti slaugytoja.

Moteris pasakojo, kad ligoninėje dabar jau nesvarbu, kuriam skyriui priskirtas personalas, sutelktai dirba visos jos kolegės iš visų skyrių.

„Dabar pas mus jau nėra esmės, kuris skyrius. Dabar jau esame iš visų skyrių likusios. Mes jau nebesiskirstome darbais ir skyriais , nebeskaičiuojame – ar tai padėjėjos, ar valytojos darbas , jeigu reikia čiumpame ir dirbame, jokių kalbų – mes dabar fronte“, – pasakojo slaugytoja.

Apsaugos priemonių netaupo

Ligoninėje dirbanti moteris sakė, kad jiems apsaugos priemonių užtenka.

„Dėvime kombinezonus, akinius, pirštines, apsišarvuojame žiurstais. Iš kiekvienos palatos išėję keičiame pirštines, viską, ką reikia, nieko netaupome“, – pasakojo slaugytoja.

Moteris paklausta pripažino, kad karšta su ta specialiąja apranga.

„Bet jau įpratome. Visą laiką – dieną, naktį reikia būti su kombinezonu“, – pasakojo slaugytoja.

Jeigu eina pavalgyti, atsigerti arba į tualetą personalo darbuotojai nusiima darbinę aprangą, persirengia švariais drabužiais.

„Paskui vėl viską persirengiame“, – sakė moteris.

Ji sakė, kad vyras nebijo su ja bendrauti, kai grįžta namo, bet vaikus ir anūkus perspėjo, kad nevažiuotų į svečius.

„Su vaikais bendraujame tik telefonu. Nei vaikų, nei anūkų (nematau dabar – Delfi), sakiau – „ne“. O be to neturiu kada per darbus, norisi ir pačiai kojas ištiesti grįžus“, -pasakojo moteris.

Ligoninėje liko tik seneliai

Pasak slaugytojos, ligoninėje iš pacientų šiuo metu liko tik slaugomi seneliai. Jų – gal maždaug aštuoniasdešimt.

„Mano skyriuje – tik du vaikštantys. Jie niekur ir nevaikšto, po palatą patrepsi ir viskas“, – pasakojo ji.

Kai dėl karantino negali pagelbėti artimieji, slaugytojoms stipriai padaugėjo darbo.

„Reikia visus pamaitinti. Mano skyriuje visi maitinami, šitie du – gal trys savarankiškai pavalgo, tai juos pasodini, paduodi, jie pavalgo. O kitus reikia kapitaliai maitinti, jie gulintys“, – pasakojo moteris.

Ji sakė, kad artimieji nerimauja dėl situacijos, skambina, domisi, neša maisto produktus.

„Mes surenkame, nešvarius rūbus sudedame, ir vėl nešame jiems su raštais paliekame, keičiame. Artimieji vėl viską atneša, vėl atnešame paduodame“, – pasakojo slaugytoja.

Moteris pasakojo, kad ir slaugomi seneliai laukia lauktuvių iš artimųjų.

„Jiems gi atsibodęs ligoninės maistas, nori naminio maisto . Jie tada noriau valgo, nes jiems tos košės, žinoma, kad atsibodę“, – pasakojo pašnekovė.

Pasak jos, dauguma šių pacientų jau yra silpni. Tie, kurie mirė nuo koronaviruso, turėjo daug visokių kitokių ligų.

„Jie buvo labai silpni. Buvo tokių, kurie turėjo aukštą temperatūrą, bet tas atvejis, kur aš kontaktavau, tai vienas iš viso nekarščiavo, tik turėjo didelius skausmus, ir labai buvo piktas, kad leidome vaistus nuo skausmo, o pasirodė, kad jis buvo užkrėstas. Jį išvežė į Vilnių. O tas, kur mirė, ir aš jį pusantros paros slaugiau, tai nebuvo net aukštos temperatūros pas jį – tik 37 laipsniai“, – pasakojo moteris.

Ligoninė gali netrukus vėl pradėti darbą

Kaip Delfi skelbė ketvirtadienį, mieste pradėjus plisti koronavirusui, o dešimtis medikų išsiuntus į karantiną, Ukmergės ligoninė buvo uždaryta, tačiau Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno teigimu, ligoninė gali pradėti vykdyti funkcijas jau netrukus.

D. Varnas trečiadienį laidoje „Delfi diena“ įvardijo, kad Ukmergės ligoninėje dirba 441 darbuotojas, 28 iš jų nustatytas koronavirusas, 232 karantine, tačiau tvirtino, kad jokių klaidų nebuvo padaryta ir teigė, kad Ukmergės ligoninę netrukus vėl bus galima atidaryti.

„Ligoninė neveikia jau nuo kovo 19 dienos, yra tik slaugos skyrius, kuriame vienu momentu, kai trūko gydytojų, pagalbos atsiuntė Vilniaus universitetinė ligoninė. Dirbančiųjų turime 48, jei gerai pamenu. Iš viso personalo šiuo metu dirbančius. Kol kas problemų nėra, – tvirtino D. Varnas. – Reikėjo pagalbos, susisiekėme su Santaros klinikomis, gavome penkis gydytojus. Viskas vyksta. Vieni kitiems padeda.“

Jo teigimu, dabar reikia suremti pečius, o ne ieškoti kaltų. „Aš nematau jokių klaidų, kurios būtų padarytos Ukmergėje. Aš galiu tai garantuoti savo pareigomis – nematau nei vienos klaidos“, – laidoje tikino D.Varnas.

Šiuo metu saviizoliacijoje esantis Ukmergės ligoninės vadovas R. Cvilika prieš kelias paviešino laišką, kuriame išsakę nuogąstavimus ir vylėsi, kad ligoninė netrukus vėl galės funkcionuoti. D. Varnas teigė, kad ji tikrai netrukus galės vėl atverti duris ir teikti pagalbą pacientams.

„Jei viskas bus pagal planą, niekus nesimėtysime ir nebus daugiau protrūkių, kurių, tikiu, daugiau tikrai nebus, nes padarėme tikrai labai daug darbo, kad nebūtų jokio didesnio protrūkio, manau, po balandžio 6 dienos, kai, kiek pamenu, bus paskutinio gydytojo paskutinė saviizoliacijos diena, turėtų ligoninė palaipsniui pradėti startuoti“, – teigė laidos „Delfi diena“ pašnekovas.