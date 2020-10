Slapti kariniai pajėgumai Baltijos šalių pasienyje: šiame žaidime Lietuva turi savų siurprizų

Reagavimo į orlaivius prie Baltijos valstybių sienų duomenys. Tokią statistiką jau kelerius metus kiekvieną savaitę pateikia Krašto apsaugos ministerija. O žiniasklaida tokią statistiką paverčia eilinėmis srauto žinutėmis – NATO naikintuvai per savaitę perėmė tiek ir tiek Rusijos orlaivių.

Eiliniam vartotojui didelio įspūdžio šie duomenys, regis, nedaro: vieną savaitę NATO Oro policijos misiją vykdantys naikintuvai netgi nekyla atpažinti prie Lietuvos, Latvijos ar Estijos oro erdvės besiartinančių neatpažintų orlaivių – jų tiesiog nebūna, o kitą sykį tokių perėmimų virš Baltijos jūros fiksuojama ir po keliolika per savaitę.

Beveik visais atvejais tokių perėmimų taikiniai – Rusijos orlaiviai, kurie nesilaiko auksinės trijų saugos veiksmų taisyklės: skrydžio metu tarptautinėje oro erdvėje orlaivis turi įsijungti autoatsakiklį, pateikti skrydžio planą ir palaikyti ryšį su regioniniais skrydžių valdymo centrais.

Įprastai rusų orlaiviai laikosi geriausiu atveju vieno, o dažniausiai – nė vieno iš šių taisyklių. Todėl juos reikia vizualiai identifikuoti, stebėti, kad neįskristų į NATO šalių oro erdvę ir nekeltų grėsmės civilinei aviacijai, ką rusų lėktuvai jau ne kartą sėkmingai yra padarę.

Vieną savaitę įvardijama, kad kad virš Baltijos jūros NATO naikintuvai perėmė ir atpažino Rusijos orlaivius Su-27, Su-30, Su-34, Su-35, Tu-134, An-26, Il-76, Tu-160, kitą savaitę – Il-20, Il-38. Atrodytų, koks skirtumas – juk tai tik skirtingų lėktuvų modeliai, tarp kurių, iš pažiūros, nėra jokio reikšmingo skirtumo.

Tačiau iš tikrųjų ši statistika ir kiti vieši duomenys rodo iškalbingą paveikslą: oro erdvėje virš Baltijos šalių ir aplink jas jau kurį laiką vyksta ypač intensyvus žvalgybinis šokis, kuriame kelios pusės – Rusija, NATO šalys ir Švedija išskleidė savo žvalgybinius pajėgumus ir renka duomenis vieni apie kitus. Atrodytų, kad nedidelė Lietuva tėra pasyvi stebėtoja, tačiau ar taip yra iš tikrųjų?

Akys danguje ir ant žemės

„Atidžiai stebime situaciją Baltarusijoje. (…) Šiandien karinės grėsmės iš Baltarusijos nematome. (...) Atidžiai stebime karinį judėjimą Baltarusijoje, tikriname faktus, nuolat palaikome ryšį su NATO sąjungininkais, kaip ir iki šiol“, – taip dar rugpjūčio mėnesį apie netikėtas Baltarusijos karines pratybas kalbėjo Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Vėlgi, toks pasakymas savaime gali būti tradicinis politinis pareiškimas. Tačiau ar išties „stebėjimas“ bei „ryšių palaikymas su NATO sąjungininkais“ tėra vien saugios frazės? Faktai rodo, kad abu teiginiai paremti konkrečiais veiksmais.

Ryškiausi jų yra NATO šalių ir Švedijos žvalgybinių orlaivių skrydžiai Baltijos jūros regione. Nuo 2014-ųjų, kai Rusija okupavo ir aneksavo Krymą bei surengė agresiją Donbase, JAV ir Jungtinės Karalystės žvalgybinių orlaivių RC-135 bei „Sentinel R1“ skrydžius galima sekti kone kiekvieną savaitę – virš Baltijos jūros įsijungę autoatsakiklius tokie elektroninės žvalgybos lėktuvai dažniausiai sukiojasi palei Kaliningrado sritį ir virš Latvijos bei Estijos – palei Pskovo sritį.

Prie jų dažnai prisijungia Švedijos karinių oro pajėgų elektroninės žvalgybos lėktuvai „Korpen“, kartais – Prancūzijos, Vokietijos, netgi Portugalios žvalgybiniai lėktuvai.



Pastaraisiais metais iš Šiaulių pradėjo kilti JAV Armijai priklausantys žvalgybiniai orlaiviai RC-12X „Guardrail“. Be jų JAV armijai padeda ir formaliai privačiai bendrovei priklausantys, tačiau JAV specialiųjų operacijų pajėgų naudojami lėktuvai „Beechcraft King Air 350ER“.

Šią savaitę prie jų prisijungė dar vienas – vėlgi, formaliai privačiai bendrovei priklausantis, tačiau realiai JAV pajėgų naudojami reaktyviai žvalgybiniai lėktuvai „Challenger 650 ARTEMIS“, o galiausiai virš Baltijos oro šalių erdvės šią savaitę taip pat žvalgybinę misiją atliko iš Sigonelos Sicilijoje pakilęs JAV žvalgybinis bepilotis orlaivis RQ-4 „Global Hawk“.

09:00 мск. Экспериментальный самолёт радиоэлектронной разведки #Bombardier #Challenger 650 #ARTEMIS , (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System) армии🇺🇸США🏳️‍🌈, бортовой номер #N488CR позывной #BRIO01 взлетел из аэропорта им. Михаила Когэлничану #LRCK



Ir visa tai – tik sąjungininkų akys danguje, kurios gali sekti tiek elektroninę erdvę – gaudyti įvairių komunikacijos kanalų, radarų signalus, stebėti taikinių judėjimą sausumoje arba jūroje.

Savo slaptą misiją atlieka ir JAV specialiųjų operacijų pajėgos, kurios patyliukais 2017 metais buvo dislokuotos Lietuvoje. Tais pačiais metais Lietuva pradėjo apsauginės tvoros rengimo darbus pasienyje su Rusija – planuota ne tik pati tvora, bet ir daug svarbesnė įvairių jutiklių sistema, kurios surenkama informacija apie galimus pasienio pažeidimus gali dalintis tiek Lietuvos, tiek sąjungininkų kariškiai.

Žvalgyba staiga suaktyvėjo

Lietuva ir jos sąjungininkai, žinoma, ne vieninteliai, kurie akylai stebi, kas vyksta kaimynystėje. Minėtieji Rusijos orlaiviai Il-20 ir Il-38, kuriuos pastaraisiais mėnesiais nuolat perima NATO oro policijos naikintuvai nėra tiesiog eiliniai lėktuvai: tai yra lėti, senutėliai, neišvaizdūs, tačiau pajėgūs rusiški elektroninės žvalgybos orlaiviai, kurie, kaip ir varžovai iš NATO, bando rinkti žvalgybinę informaciją apie tai, kas vyksta Baltijos šalyse.

Scramble!

I piloti dell’ #AeronauticaMilitare della Task Force Air Šiauliai della missione #NATO Baltic #AirPolicing in Lituania

hanno ricevuto un ordine di decollo immediato per intercettare un velivolo non identificato@ItalianAirForce #Eurofighter#ForzeArmate 🇮🇹 #WeAreNATO pic.twitter.com/hRLbKpTYcX