„Priimant tokį įstatymą turi būti aiškiai numatyta, kas už šio įstatymo vykdymą, įgyvendinimą ir kontrolę atsakingas. Jei pažiūrėtume į 2014 metų įstatymo redakcija, tai straipsniai, kurie susiję su pirmumo teisės išsaugojimu, ten aiškiai sudėliota administracinė procedūra, kas prižiūri, kaip nagrinėjamos bylos ir visa kita. Kalbant apie maksimalų žemės ribojimą, įstatymų leidėjas tokių įpareigojimų jokiai institucijai nenumatė“, – antradienį interviu LRT radijui sakė S. Skvernelis. „Šiemet pakeistas įstatymas ir numatyta. Mano galva, tą nuo pradžių turėjo daryti Nacionalinė žemės tarnyba, nes ji disponuoja visa valstybine žeme ir šita tarnyba privalėjo užtikrinti, kad įstatymas būtų „gyvas“ ir turėtų įrankius ir galimybes taikyti sankcijas už pažeidimus“, – pridūrė premjeras. Susiję straipsniai: Grybauskaitė ragina ŽŪM griežčiau prižiūrėti žemės pardavimo ribojimus „Agrokoncernas“ naudojosi Karbauskio šeimos narių valdoma žeme Įstatymas draudžia vienam asmeniui, įmonei ir susijusiems asmenims turėti daugiau nei 500 hektarų žemės ūkio paskirties žemės. Naujienų portalas 15min.lt pirmadienį pranešė, jog „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi jo sūnų, sesers, brolio ir tėvo valdoma žeme. Pats R. Karbauskis sakė, kad šiais sandoriais „įstatymų nebuvo bandoma apeiti, nes įstatymų buvo laikomasi“ Prezidentė Dalia Grybauskaitė paragino Žemės ūkio ministeriją imtis priemonių įgyvendinti įstatymo nuostatas, kad įmonė negalėtų valdyti daugiau kaip 500 hektarų žemės.











