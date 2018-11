„Krizės pasekmės yra tokios, kada buvo lengviausias priimtas sprendimas sumažinti atlyginimus, nedarant struktūrinės reformos valstybės tarnyboje, tai užprogramavo tai, kad reikia atstatinėti tą bazinį dydį ne visai efektyviai veikiančioje valstybės tarnyboje“, – žurnalistams pirmadienį sakė S. Skvernelis.

„Jeigu tuo metu būtų daugiau proto ne tik atimti iš žmonių atlyginimus, bet ir daryti struktūrinę reformą, šiandien būtume pamiršę ir atstatę tą bazinį dydį“,– pridūrė jis.

Premjeras, be kita ko, žada kitąmet bazinį dydį, nuo kurio priklauso valstybės tarnautojų, pareigūnų, karių ir politikų bei kitų biudžetininkų darbo užmokestis, gerokai padidinti, jeigu valstybės tarnyba dirbs efektyviai.

„Jeigu valstybės tarnyba su naujo įstatymo įgyvendinimu pasieks tuos tikslus, aš būsiu pirmas iš tų, kur sakysiu kitais metais, kad bazinis dydis turi būti gerokai didinamas, bet mes turime tokiu būdu skatinti efektyviai dirbančius valstybės tarnautojus“, – sakė S. Skvernelis.

Susitarimą pasirašęs ministras L. Kukuraitis sakė, kad kolektyvinė sutartis Lietuvoje pasirašyta pirmą kartą, o su profsąjungomis nutarta kitų metų pirmąjį ketvirtį derėtis iš naujo.

„Esame sutarę, kad prie šito susitarimo sėsti jau kitų metų pirmąjį ketvirtį ir derėtis iš naujo. Tai rodo, kad tai nėra vienkartinis susitarimas, o nuoseklus Vyriausybės ir partnerių įsipareigojimas derėtis dėl darbo užmokesčio viešajame sektoriuje“,– teigė L. Kukuraitis.

Pareiginės algos bazinis dydis nuo kitų metų turėtų siekti 134,21 euro pagal dabartinę mokesčių sistemą ir 173 eurų – po mokesčių konsolidacijos. Šiuo metu jis yra 132,5 euro.

Sutartį Vyriausybėje pirmadienį pasirašė L. Kukuraitis, profesinė sąjunga „Sandrauga“, Profesinių sąjungų konfederacija ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga. Kitos profsąjungos sutarties nepasirašė dėl esą per mažo didinimo.

Pasak „Sandraugos“ pirmininko Kęstučio Juknio, sutartį nuspręsta pasirašyti dėl sutartyje numatytos papildomos apmokamos atostogų dienos bei mokymosi atostogų.

„Mes irgi ją (sutartį – BNS) kritikavom, bet padarėm apklausą – 84 proc. pareigūnų sakė, kad taip, nes algos ir taip mažos, tai nors vieną kasmetinių apmokamų atostogų dieną pridės, ir už mokslą, tas dalykas tiesiog nuginklavo“,– sakė K. Juknis.

Sutartyje numatoma skirti papildomą vieną atostogų dieną profesinių sąjungų nariams, ji galės būti išnaudojama per vienerius metus. Be to, jiems galės būti suteikiamos 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant jo vidutinį darbo užmokestį, arba 20 darbo dienų atostogos, mokant 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, padidinus bazinį dydį, nuo kitų metų maždaug 180 tūkst. valstybės tarnautojų algos didėtų maždaug 6–42 eurais „į rankas“.

Pareiginės algos bazinį dydį kasmet nustato Seimas, pernai gruodį jis buvo padidintas 2 eurais.