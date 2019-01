Jis žada susitikti su šalies premjeru Benjaminu Netanyahu ir prezidentu Reuvenu Rivlinu. Per susitikimus planuojama aptarti Baltijos jūros ir Artimųjų Rytų regionų saugumo problemas, dvišalį ekonominį bendradarbiavimą, Izraelio santykius su Europos Sąjunga. Lietuva tradiciškai yra tarp tvirčiausių diplomatinių Izraelio rėmėjų Europoje, iš dalies dėl Holokausto istorijos ir pozicijų derinimo su Jungtinėmis Valstijomis. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos diplomatijai vis dažniau teko laviruoti tarp išsiskiriančių ES ir JAV nuomonių, pavyzdžiui, sprendžiant dėl Jeruzalės pripažinimo Izraelio sostine. B. Netanyahu Lietuvoje lankėsi pernai rugpjūtį. Tada Lietuvos premjeras paskelbė, kad Lietuva inicijuoja ES ir Izraelio ministrų susitikimą dėl terorizmo grėsmių, tačiau šis susitikimas kol kas neįvyko. S. Skvernelis Izraelyje taip pat planuoja susitikti su vietos litvakų – lietuvių kilmės žydų – bendruomene, dalyvauti dvišaliame verslo forume, kibernetinio saugumo konferencijoje. Premjeras aplankys Izraelio Holokausto atminimo centrą „Yad Vashem“. Vizito metu S. Skvernelis turėtų aplenkti Palestiną, nors joje anksčiau lankydavosi Izraelyje viešėję šalies vadovai.

