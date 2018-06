S. Skvernelio teigimu, reformų priėmimui parlamentarų balsų gali būti rasta nebūtinai valdančiojoje daugumoje. „Aš turiu tokią viltį ir nuojautą, kad Seimo narių pakaks priimti šitiems įstatymams. Manau, kad ne vien iš daugumos“, – žurnalistams po Vyriausybės posėdžio teigė S. Skvernelis. „Turiu tokią tvirtą viltį“, – paklaustas, ar reformos bus priimtos iki liepos, sakė premjeras. Anot jo, šiuo metu Seime viskas vyksta pagal iš anksto numatytą planą. „Seime, taip procedūriškai atrodo, kad sunku susigaudyti, bet kol kas viskas vyksta pagal sutartą planą ir pagal mūsų pateiktus pasiūlymus bei sutartus kompromisus. Manau, kad viskas į lentynėles susidėlios plenariniame posėdyje“, – tvirtino S. Skvernelis. Vyriausybė siūlo didinti neapmokestinamas pajamas, sujungti darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokas, įvesti „Sodros“ įmokų lubas, o bazinės pensijos mokėjimą perkelti į valstybės biudžetą. Pensijų kaupimo pertvarkos planas numato, kad kitąmet „Sodros“ pervedimai į antros pakopos fondus bus nutraukti, tačiau 2 punktais sumažinus darbo pajamų apmokestinimą, gyventojams bus sudaryta galimybė šias lėšas skirti privačiam pensijų kaupimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininko Ramūno Karbauskio, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininko Gedimino Kirkilo ir S. Skvernelio antradienį registruotuose kompromisiniuose mokesčių reformos pasiūlymuose ketinama mažinti darbo apmokestinimą ir nustatyti 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą, o socialinio draudimo įmokos tarifą didinti iki 19,5 proc. vietoje anksčiau planuotų 18,5 procento. Be to, kiek sparčiau siūloma didinti NPD – 2019 metais jis pasiektų 300 eurų ir kasmet didėtų po šimtą eurų, kol 2021–aisiais būtų 500 eurų (Vyriausybė siūlė kitąmet taikyti 280 eurų, kuris 2021 metais pasiektų 470 eurų). Tuo metu NPD taikymo ribos augimas būtų kiek lėtesnis – 2,5 VDU riba būtų pasiekta ne 2019 metais, kaip siūlė Vyriausybė, bet per trejus metus. Siūloma ir toliau numatyti socialinio draudimo įmokų lubas (netaikomas tik sveikatos draudimo įmokoms) bei kiek didesnį GPM progresinį tarifą jas viršijančioms pajamos – 27 proc., vietoje Vyriausybės teiktų 25 procentų. Parlamentiniai Biudžeto ir finansų (BFK) komitetas ketvirtadienį pritarė kompromisiniams mokesčių tarifams ir NPD pakeitimams. Tačiau BFK, anksčiau jau nepritaręs Sodros“ įmokų luboms, šio klausimo trečiadienį iš naujo nesvarstė. „Sodros“ įmokų lubos du kartus buvo nepritaręs ir parlamentinis Socialinių reikalų ir darbo komitetas, tačiau trečiadienį jis savo poziciją pakeitė ir „Sodros“ įmokų luboms pritarė. Vyriausybė tikisi, kad Seimas dėl siūlomos mokesčių pertvarkos apsispręs dar pavasario sesijoje ir pakeitimai įsigalios nuo 2019-ųjų pradžios.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.