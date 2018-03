„Komisijos pirmininkė ponia Laura Matjošaitytė buvo viena iš tų, kuri dirbdama komisijoje ir aš, būdamas ir policijos vadovas, ir vidaus reikalų ministras, tikrai darėme konkrečius žingsnius prieš balsų papirkimą, prieš darymą įtaką rinkimams. Labai konkrečius žingsnius – nuo įstatymų projektų, nuo didesnių galių išplėtimo, kontrolės. Tai šiandien ji sulaukė tokio reakcijos iš tų polinių jėgų, kurios turėjo arba turi problemų dėl to, kad vienokia ar kitokia forma neskaidriai dalyvavo rinkimuose“, – antradienį LRT radijui pareiškė Saulius Skvernelis. Susiję straipsniai: Seimas balsuos dėl nepasitikėjimo Matjošaityte Siūloma atleisti Matjošaitytę iš VRK pirmininkės pareigų Jis teigė pats nematantis pagrindo reikšti nepasitikėjimą VRK pirmininke. Nutarimo projektą dėl nepasitikėjimo L. Matjošaityte registravo visų opozicinių frakcijų seniūnai – konservatorių, socialdemokratų, liberalų, „tvarkiečių“ bei Mišrios Seimo narių grupės atstovė. Sprendimas dėl Seimo skiriamo pareigūno atleidimo bus priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma. Dėl to planuojama balsuoti antradienį. Projekte dėl nepasitikėjimo teigiama, kad „nuolatine VRK pirmininkės darbo praktika yra tapęs teisės aktų pažeidinėjimas dėl komisijos sprendimų kolegialumo“. VRK vadovė kaltinama blokavusi kai kurių atliktų tyrimų svarstymą komisijos posėdžiuose, tokiu būdu užkirsdama kelią komisijai priimti dėl jų sprendimą. L. Matjošaitytė kaltinimus atmeta ir neketina trauktis, jai paramą deklaruoja ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Opozicija VRK vadovės kėdę pradėjo klibinti dėl dar praėjusios kadencijos pabaigoje, pernai birželio mėnesį, komisijos darbo grupės parengtos, bet daugiau kaip pusę metų nepateiktos svarstyti išvados dėl „valstiečių“. Skundą dėl galbūt paslėptos politinės reklamos televizijos seriale „Naisių vasara“ VRK gavo 2016 metų vasarą. Buvo sudaryta darbo grupė jam tirti. Tyrimą ji baigė jau po Seimo rinkimų pernai birželį. Darbo grupės parengta išvada įkelta į VRK dokumentų valdymo informacinę sistemą, bet viešam komisijos posėdžiui svarstyti taip ir nepateikta, iki tai iškilo į viešumą. Minimoje išvadoje nėra nustatyta rinkimų įstatymų pažeidimų, bet dėl milijoninės „Agrokoncerno“ paramos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiu Ramūnu Karbauskiu susijusiems renginiams siūlyta kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją. VRK darbo grupė suskaičiavo, kad su R. Karbauskiu susijusiems renginiams 2013–2016 metais jam priklausantis „Agrokoncernas“ galėjo išleisti per milijoną eurų.











