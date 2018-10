„Mano atvykimo tikslas – sustiprinti Lietuvos ir Japonijos ekonominio bendradarbiavimo saitus ir tęsti prasmingą politinį dialogą“, – susitikimo išvakarėse S. Skvernelis. Premjerų susitikimas prasidės vidurdienį Lietuvos laiku, po jo numatoma spaudos konferencija. Sausį Vilniuje ir Kaune apsilankęs S. Abe tapo pirmuoju Japonijos premjeru, atvykusiu į Lietuvą. Lietuvos energetikos ministras neseniai pakvietė Japonijos korporacijas „Hitachi“ ir „Toshiba“ dalyvauti Ignalinos atominės elektrinės uždarymo projektuose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.