„Premjeras su ministrais aptars einamuosius darbotvarkės klausimus, tarp jų – vaiko teisių reformą“, – BNS sakė premjero patarėjas Tomas Beržinskas. Pastarosiomis savaitėmis intensyviai aptariamas pasirengimas nuo liepos įsigaliojantiems Vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimams. Penktadienį po Prezidentūroje surengto pasitarimo dėl vaiko teisių apsaugos pertvarkos įgyvendinimo šalies vadovės atstovė spaudai Daiva Ulbinaitė pareiškė, jog Vyriausybei trūksta gebėjimų įstatymams įgyvendinti. Dar anksčiau ministrai buvo kviesti į opozicinės Seimo socialdemokratų frakcijos posėdį. Ekspertai teigia, jog šiuo metu trūksta beveik 300 vaiko teisių apsaugos specialistų, nėra parengtų psichologų, kurie galėtų dalyvauti vaikų apklausose – tokių specialistų reikėtų apie 70. Psichologų sąrašą sudaryti ir administruoti pavesta Teisingumo ministerijai, už vaiko teisių apsaugos specialistų parengimą atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vyriausybės atstovai tikina, kad reformai pasirengta, o reikiami žmogiškieji resursai ir finansai yra suplanuoti. Pagal priimtus pakeitimus, centralizuojama vaiko teisių apaugos sistema, nustatoma bendra schema, kaip turi elgtis institucijos, gavusios pranešimą apie skriaudžiamą vaiką.











