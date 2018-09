„Vyriausybės vadovas man pažadėjo, kad pastato klausimas turėtų būti išspręstas. Geranoriškai žiūrėjo Suvalkų savivaldybė, bet dalis pastatų laisvų priklauso Vyriausybei, tai manau, kad Vyriausybės vadovas padarys viską, kad mes galėtume bendradarbiavimo būdu gauti tam tikrus pastatus Suvalkuose“, – žurnalistams Lenkijoje sakė S. Skvernelis. Pasak jo, Lenkija iš savo pusės išsakė poreikį patalpoms Vilniuje, kad plėstis galėtų čia savo filialą turintis Balstogės universitetas. Lietuvos ir Lenkijos premjerai taip pat kalbėjo apie kitų švietimo įstaigų klausimus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. „Kalbėjome apie mūsų kultūros centro Suvalkuose atsiradimą, pastato klausimą, vaikišką darželį, apie mūsų lietuviškas mokyklas Lenkijoje. Tie patys klausimai buvo iš Lenkijos pusės“, – sakė Lietuvos premjeras. Kultūros ccentro ir lietuviško vaikų darželio poreikį yra išreiškę Suvalkuose gyvenantys lietuviai.

