„Jeigu bus toks sprendimas priimtas, o aš manau, kad jis reikalingas, bus pinigai skiriami iš valstybės biudžeto, kaip ir kitoms partijoms, kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto“, – antradienį žurnalistams Seime sakė premjeras. „Apie du šimtus tūkstančių, šiek tiek daugiau“, – socialdarbiečiams paskaičiuotą sumą įvardijo premjeras ir patvirtino, kad pinigai partijai būtų paskirti dar šiemet. „Nerasim lengvai (lėšų – BNS), ieškosim, jei bus toks sprendimas“, – sakė S. Skvernelis. Antradienį Seimas skubos tvarka planuoja balsuoti dėl naujos partijų finansavimo tvarkos, pagal kurią valstybės dotacija būtų skiriama rinkimuose nedalyvavusiai valdančiajai LSDDP. Susiję straipsniai: Seimas planuoja balsuoti dėl naujos partijų finansavimo tvarkos ir lėšų LSDDP Lingė: valdantieji įsiklausė į prezidentės kritiką Pagal socialdarbiečių Andriaus Palionio ir Juozo Bernatonio siūlymą, po Seimo rinkimų registruotai naujai politinei partijai, kuri yra parlamentinė, lėšų iš biudžeto skirtų Vyriausybė. Po rinkimų įkurtos, bet parlamentinę frakciją turinčios partijos dotacijos dydis būtų lygus mažiausiems parlamentinei partijai tuo metu skirtiems valstybės biudžeto asignavimams, padaugintiems iš naujos parlamentinės partijos ir mažiausiai finansuojamos parlamentinės partijos frakcijų narių skaičiaus santykio. Partijų finansavimo pertvarką priimti pasiūlė socialdarbiečiai, pirminiu pataisų variantu norėję tiesiog atskelti sau Lietuvos socialdemokratų partijos gaunamą sumą, tačiau vėliau projektą pakoregavę. Pertvarka taip pat būtų keičiama visų partijų finansavimo tvarka, lėšas skirstant ne tik pagal gautus rinkėjų balsus, bet ir pagal mandatus. Dabar valstybės dotacijos skiriamos partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 3 proc. balsų per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimus. Pinigai paskirstomi proporcingai visų surinktų balsų skaičiui. „Valstiečių“ partnerių socialdarbiečių ketinimus pertvarkyti partijų finansavimo tvarką, numatant pinigus šiuo metu jų negaunančiai savo partijai, opozicijos atstovai vadina „politine korupcija“. Nuo Socialdemokratų partijos atskilusių politikų įsteigta Socialdemokratų darbo partija šiuo metu kaip nedalyvavusi rinkimuose iš viso negauna dotacijos. Metinė socialdemokratų dotacija šiuo metu siekia apie milijoną eurų. Per metus partijoms paskirstoma apie 5,5 mln. eurų.

