3,2 tūkst. kvadratinių metrų pastatas su 1,77 ha visuomeninės paskirties sklypu Vytauto gatvėje po ilgiau nei pusmetį trukusių aukcionų parduotas už 574 tūkst. eurų bendrovei „Stadt Property“. Vienintelis jos akcininkas yra Izraelio pilietis Evgenis Khitereras. „Prašau įvertinti Turto banko įvykdytą valstybės nekilnojamojo turto Palangoje (...) pardavimą ir kreiptis į Generalinę prokuratūrą dėl administracinių aktų ir sandorio, kuriuo aukcione buvo parduotas turtas, panaikinimo bei viešojo intereso gynimo“, – teigiama S. Skvernelio pasirašytame rašte. Susiję straipsniai: Karbauskis apie norą skaičiuoti valdomas žemes: tai primena trėmimų sąrašus Skvernelis išreiškė savo nuomonę apie parlamentinį tyrimą Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad šiuo metu situacija analizuojama. „Išsiaiškinsime visas aplinkybes ir, atsižvelgę į tai, priimsime sprendimą dėl tolesnių veiksmų“, – BNS perduotame komentare sakė viceministras. Kaip skelbė naujienų portalas lrytas.lt, pastatai ir sklypas vertinti atskirai – 177 arų parduoto sklypo vertė siekė 266,4 tūkst. eurų, arba 1,5 tūkst. eurų už arą. Tuo metu Registrų centras prieš mėnesį nustatė, kad to paties sklypo vidutinė rinkos vertė yra 629 tūkst. eurų. Turto banko atstovai pabrėžė, kad parduoto objekto kaina yra tinkama, nes žemės sklypo paskirtis yra visuomeninė – nepatraukli investuotojams, nes čia neleidžiama statyti daugiabučių. Pasak portalo lrytas.lt, tuo metu kitą kurorto centre esantį visuomeninės paskirties pastatą, buvusias savivaldybės patalpas su beveik 23 arų sklypu prieš pusantrų metų miestas pardavė už 536 tūkst. eurų. Kaip skelbė BNS, kurorto savivaldybė pernai rugsėjį pralaimėjo teisinį ginčą su Turto banku – teismas pripažino, kad savivaldybė neteisėtai atsisakė derinti buvusio miesto policijos komisariato teritorijos detalųjį planą, kuris būtų leidęs statyti čia daugiabučius ir taip jo vertė padidėtų. Nepaisant teismo sprendimo, bankas nusprendė potencialiems pirkėjams siūlyti objektą be galimybės čia plėtoti daugiabučius. Pardavus Palangos policijos komisariato pastatus, už juos gautos lėšos bus skirtos naujo Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato statybų paskolai mokėti.

