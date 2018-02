Pasak premjero, kartu gyvenančių žmonių santykius sureguliuoti reikia, kad jie galėtų įteisinti savo turtinius santykius, gauti informaciją apie partnerį ir nesusituokę „Tikrai matau galimybę grįžti prie šito klausimo, yra užregistuotos įstatymų pataisos, kurios leistų tinkamai sureglamentuoti teisinius santykius tarp kartu gyvenančių asmenų, kalbant apie jų asmens duomenų apsaugą, turtinius santykius, tai, manau, kad pakankamas reguliavimas yra bent jau šiame etape – būtų, reikia priimti Seime“, – žurnalistams Kaune po iškilmingo Vyriausybės posėdžio valstybės atkūrimo šimtmečio proga sakė S. Skvernelis. Taip jis kalbėjo Vilniuje vykstant piketui dėl homoseksualų teisių. Lietuvoje liberalūs politikai kelis kartus teikė siūlymus įteisinti homoseksualų civilinę partnerystę, tačiau iniciatyvos Seime nepasiekdavo priėmimo stadijos. Susiję straipsniai: Valentino diena: gėjai „tuoksis“ prie Vyriausybės Į tai reagavo kelios visuomeninės ir politinės organizacijos, prie Vyriausybės surengusios vestuvių inscenizaciją, per kurią buvo tariamai sutuoktos devynios poros. Socialiniuose tinkluose ši demonstracija pavadinta „šimtmečio vestuvėmis“, ji vyko likus dviem dienoms iki Lietuvos atkūrimo šimtmečio minėjimo. Visas norinčias poras „sutuokė“ robotu persirengęs vienas iš renginio organizatorių Artūras Rudomanskis, pabrėžęs, kad Lietuva yra tarp nedaugelio homoseksualų santykių sureguliavimo klausimo neišsprendusių Europos Sąjungos šalių. „Manome, kad Lietuva yra pasirengusi eiti tolerantiškesniu, vakarietišku keliu“, – sakė kitas piketo organizatorius, Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkas Mykolas Knyza. „Mielai norėtume būti pamergėmis pas savo draugus, kurie šiandien susituokti negali“, – teigė tariamus santuokos įžadus su drauge davusi Teresė Škutaitė. Seksualinių mažumų santykių sureguliavimo šalininkai teigia, kad šiuo metu homoseksualios poros Lietuvoje yra diskriminuojamos, nes jų nariai neturi teisės į paveldėjimą, automatiškai negali gauti informacijos apie į nelaimę patekusio partnerio sveikatą, atstovauti vienas kitam teismo procese. Vienalyčių santuokų ir partnerystės įteisinimo kritikai sako, kad homoseksualios poros nėra tradicinė šeima, o jų santykių sureguliavimas būtų žingsnis link leidimo seksualinėms mažumoms įsivaikinti. Pernai spalį rengta gyventojų apklausa rodo, kad gėjų partnerystei pritartų 11 proc. Lietuvos gyventojų, o galimybę homoseksualams sudaryti santuoką teigiamai vertintų 9 proc. žmonių.











