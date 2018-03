Taip ministras pirmininkas antradienį interviu LRT radijui komentavo sekmadienį Vilniuje prie Seimo vykusią pareigūnų protesto akciją. S. Skvernelio teigimu, kalbos apie pareigūnų bauginimą jam atrodo „šauksmas iš tolimos tolimos praeities, nes socialinis dialogas policijos sistemoje, vidaus reikalų sistemoje buvo pavyzdys valstybės institucijoms“. Tačiau jis taip pat sakė, kad piketas rodo, jog apie problemas būtina kalbėti daugiau. „Jeigu yra tokie nuogąstavimai ar toks profesinių sąjungų narių jausmas, vadinasi, turi būti dialogas su policijos vadovybe, ministerijos vadovybe, kažkas yra negerai“, – kalbėjo S. Skvernelis. „Sužinoti, kas negerai, kokios problemos, tiek profesinės sąjungos, tiek policijos vadovybė turi sėsti ir kalbėti. Jeigu nėra dialogo, nėra pokalbio, nėra aptariamos problemos, tai kyla įtampos. Kviesčiau ir policijos vadovybę, ir profesines sąjungas ieškoti dialogo ir kompromisų“, – teigė ministras pirmininkas. Susiję straipsniai: Skvernelis: Kovo 11 – oji - mūsų drąsos, stiprybės ir vienybės šventė Skvernelis: Lietuva gali būti tarpininkė tarp Varšuvos ir Briuselio Penkiolika neuniformuotų policijos pareigūnų Nepriklausomybės atkūrimo dieną surengė protesto akciją prie Seimo. Jie reiškė nuogąstavimus dėl profsąjungų persekiojimo. Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sakė, kad kitokią nuomonę turinčius pareigūnus vadovai vadina nelojaliais, jie bauginami. Profesinių sąjungos atstovų BNS perduotame laiške, kurį pasirašo Šiaulių policijos vadovas Ramūnas Sarapas, teigiama, kad „viešoje erdvėje „profsąjungos“ tyčiojasi iš sąžiningai ir garbingai tarnaujančių policijos pareigūnų. Šis demaršas yra viešas visų dirbančių policijos pareigūnų dergimas, policijos vardo žeminimas ir visuomenės saugumo jausmo mažinimas. Politinė spekuliacija ir valstybės stabilumo griovimas.“ Profsąjungos protesto akcijas žadėjo rengti ir prie policijos įstaigų. Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas kategoriškai atmeta kaltinimus dėl pareigūnų bauginimo. Jis kritikavo policijos profsąjungas, sakydamas, kad girdi tik jų kritiką, bet ne konstruktyvių siūlymų. „Matau tam tikrus profesinių sąjungų reikalavimus, tačiau per ketvertus mano darbo metus negirdėjau nė vieno konkretaus konstruktyvaus pasiūlymo. Jeigu tokie bus pasiūlyti, be abejo, mes juos svarstysime“, – sakė policijos generalinis komisaras. Policijos pareigūnų profesinė sąjunga kritikuoja prieš pusantrų metų pradėtą policijos reformą. Anot jos, po reformos pareigūnai tapo mažiau saugūs, pablogėjo tyrimų kokybė. L. Pernavas teigė, kad statistika rodo ką kita. Vidaus reikalų ministro atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius BNS teigė, kad ministerija neturi žinių, jog pareigūnai būtų persekiojami dėl savo nuomonės. Jis kvietė profesines sąjungas tokiais atvejais pasidalyti ir žadėjo reaguoti.

