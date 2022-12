„Aš matau, kad konservatorių pusė, krikščioniška dalis, krikščionių demokratų dalis yra gerokai aptirpusi, bet žmonės, kurie turi tvirtą vertybinę poziciją, jie sugeba atsilaikyti, taip pat tokių žmonių yra Liberalų sąjūdžio frakcijoje ir tikiuosi, kad tie žmonės nebus rankomis išsukinėtomis, sulaužytais stuburais ir įstatymą priimti tikrai neturėtų užtekti balsų“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė S. Skvernelis.

Vis tik, parlamentaras neatmeta, kad „laisviečiai“ palaikymo gali sulaukti iš socialdemokratų. Tačiau, viliasi jis, ir socialdemokratai „turi supratimą, kas yra narkotikai ir kokios yra jų grėsmės“. Be to, pasak S. Skvernelio, valdančiojoje daugumoje kilusios įtampos vis dar išlieka, taip pat, anot jo, Laisvės partija vis dar neįgyvendinusi per šimtą dienų žadėtų pažadų, todėl, mano jis, tinkamiausia jiems būtų tiesiog pasitraukti iš valdančiosios daugumos.

„Tai laisvės partija, neįgyvendindant pažadų, galėtų pasitraukti ir iš esmės partija yra maža, kelių klausimų politinė jėga, kuri labai orientuojasi į savo tą specifinį rinkėją ir jei išeitų iš koalicijos, manau, kad iš politinio žemėlapio nedelsiant ir išnyktų“, – pridūrė jis.

Šiuo metu už disponavimą nedideliu kiekiu bet kokių narkotinių medžiagų gresia baudžiamoji atsakomybė. Įstatymo projektais siūloma numatyti, jog už neteisėtą kanapių, jų dalių, aliejaus, dervos, ekstraktų ar tinktūrų disponavimą nedideliais kiekiais be tikslo platinti būtų taikoma administracinė, o ne baudžiamoji atsakomybė. Vis tik, S. Skvernelis pabrėžia, kad ir šiuo metu galiojantys įstatymai sudaro galimybę asmeniui netaikyti baudžiamosios atsakomybės.

„Bet aš tikrai nemanau, kad kalbant apie narkotikus, mes turėtume juos padaryti lengvai prieinamus. Kalbant apie dabartinį reguliavimą, tai labai dažnai toks sutariamas mitas, kad dabar įstatymas yra parašytas taip, kaip mėgstama argumentuoti, kad vieną klaidą padaręs jaunuolis, iškart sodinamas už grotų. Nieko panašaus nėra. Baudžiamajame įstatyme tai numatyta kaip baudžiamasis nusižengimas ir yra apstu galimybių atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Bet tai daro teismas ir tą daro individualizuodamas kiekvieną atvejį“, – aiškino S. Skvernelis .