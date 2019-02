„Reikėtų kalbėti ne vien apie ambasadorius, yra ir kitos pareigybės, kurios eina nebe per Vyriausybę, ir tai jau sprendimai yra padaryti. Yra netgi ir sukurtos atskiros darbo vietos, tarnybos valstybės įmonėse. (...) „Klaipėdos naftoje“ arba Suskystintųjų dujų terminale, juo labiau, kad žmonės ir tiesiogiai, pagal savo užimamas tuo metu pareigas ir kuravo tas sritis ir turėjo tam tikrą interesų konfliktą. Aš manau, kad tokiu atveju turėtų korpusas pabaigti kadenciją kartu su prezidente, ir tada, be abejo, žmonės, kurie dirba, iš jų kai kurie deleguoti, kai kurie kitais būdais atrinkti, - jie tikrai, matyt, be darbo bet kokiu atveju neliktų, bet tada nekiltų jokių interpretacijų ir abejonių“, - ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė S. Skvernelis. Jis pabrėžė, kad Užsienio reikalų ministerijoje yra didelis korpusas, kuris taip pat turi teisę karjerą daryti.

Pasak premjero, darbas prezidentūroje antspaudo, neleidžiančio darbintis į vieną ar kitą poziciją, neuždeda.

„Klausimas, kokiais būdais tai padaroma“, - apibendrino S. Skvernelis.

DELFI skelbė, jog šalies vadovės patarėjus Liną Antanavičienę ir Nerijų Aleksiejūną ketinama skirti ambasadoriais Izraelyje ir Prancūzijoje.

Trečiadienį prezidentė D. Grybauskaitė atmetė premjero S. Skvernelio siūlomą socialdarbietės Irmos Gudžiūnaitės kandidatūrą į aplinkos ministres. Pabrėžusi, kad Aplinkos ministerijai tenka labai platus atsakomybių spektras, prezidentė pakvietė premjerą šiam sudėtingam sektoriui ieškoti visapusiškos patirties turinčio kandidato.

Premjeras S. Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis į prezidentės sprendimą sureagavo itin aštriai. Jie tvirtino, kad daugiau kandidatų į Aplinkos ministerijos vadovo postą nebeteiks.

S. Skvernelis kaltino D. Grybauskaitę, kad ši, jo teigimu, eilinį kartą parodė ne tik savo požiūrį į jo vadovaujamą Vyriausybę, tačiau ir norą destabilizuoti Vyriausybės darbą apskritai.

Galiausiai premjeras feisbuko įraše priekaištavo prezidentei, kad kadencija baigianti D. Grybauskaitė, pasak jo, ruošia „minkštas kėdes“ saviems.

„Prezidentės sprendimas aiškiai parodo, koks svarbus yra darnus Prezidentūros ir Vyriausybės bendradarbiavimas, kai žmonės nėra skirstomi į „savus“ ir „svetimus“, kai „saviems“ nėra ruošiamos minkštos kėdės valstybinėse įmonėse ar ambasadose, o „svetimi“ nėra viešai žeminami, kai siekiama bendrų tikslų, kai noras jauniems žmonės leisti užimti aukštas pareigas nėra tik skambi frazė tuo netikinčių politikų lūpose“, - feisbuke rašė premjeras.