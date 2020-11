Skvernelis po susitikimo su Duda: negalime leisti, kad mūsų vienybė būtų skaldoma

Taip jis antradienį teigė po susitikimo su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda.

„Lietuva ir Lenkija yra stipresnės būdamos kartu, todėl negalime leisti, kad mūsų vienybė būtų skaldoma. Privalome tęsti strateginių infrastruktūros projektų įgyvendinimą ir remdamiesi transatlantinėmis vertybėmis stiprinti bendrą saugumą regione“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas S. Skvernelis.

Be kita ko, susitikimo metu laikinasis Lietuvos premjeras ir Lenkijos prezidentas aptarė dvišalio bendradarbiavimo pasiekimus ekonomikos, kultūros, užsienio ir saugumo politikos srityse.

Pasak S. Skvernelio, galima konstatuoti, kad dvišaliai santykiai šią kadenciją tapo geriausi per kelis dešimtmečius. Anot jo, tai yra abiejų valstybių prezidentų ir vyriausybių atlikto darbo įvertinimas.

Susitikime buvo pabrėžta kitais metais minimos Gegužės trečiosios konstitucijos ir Tarpusavio įžado sukakties svarba, plėtojant abiejų tautų ir visos Europos istorinę atmintį.

Anot Vyriausybės vadovo, sprendžiant tautinėms bendrijoms rūpimus klausimus, ir toliau svarbu remtis tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo principais. Be to, susitikime pasidžiaugta, kad per S. Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės kadenciją pavyko pagerinti švietimo sąlygas, užtikrinti televizijų transliacijas gimtąja kalba, veiklą pradėjo Lietuvių kultūros ir švietimo centras Suvalkuose.

Anksčiau antradienį S. Skvernelis teigė, kad naujoji valdžia gali sugadinti santykius su Lenkija, jei neįsigilinusi ims kritikuoti situaciją dėl teisės viršenybės principo pažeidimų.

„Pagal tuos pareiškimus realybė tokia tikėtina, kad taip ir bus. Juo labiau, kad taip ir būdavo visuomet, kai būdavo dešinioji valdžia Lietuvoje“, – žurnalistams Seime sakė jis.

Tuo tarpu valdančiosios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Gabrielius Landsbergis teigė, kad Lenkija yra strateginė Lietuvos partnerė, tačiau nauja valdžia neketina apsimesti akla kaimyninėje šalyje egzistuojančioms žmogaus teisių problemoms.

Lenkijos prezidentas A. Duda antradienį į Lietuvą atvyko dviejų dienų vizitui.