Jis ir toliau patarinės premjerui užsienio politikos klausimais. D. Matulionis BNS teigė, jog Vyriausybės kanceliarijoje taip pat turėtų kuruoti užsienio reikalus. „Tai, kas ir buvo: tai yra užsienio reikalai, Europos reikalai, galbūt kultūros paveldas, istorinės atminties klausimai. Tai dar reikės galutinai patvirtinti pasikalbėjus su kancleriu“, – sakė pareigūnas. Vyriausybės vicekancleriu šiuo metu taip pat dirba Alminas Mačiulis. Vyriausybėje yra dvi vicekanclerių pareigybės: valstybės tarnautojo ir politinio pasitikėjimo. D. Matulionis užims pastarąją pareigybę. Jis yra ėjęs Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje pareigas, 2009–2012 metais dirbo Vyriausybės kancleriu.











