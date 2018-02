„Visos lėšos iki paskutinio euro, jeigu bus pastatai parduoti, bus nukreipti tiktai aukštųjų mokyklų gerovei tenkinti“, – LRT radijui antradienį sakė S. Skvernelis. Anot jo, lėšos už parduotą turtą turėtų būti investuojamos į studentų bendrabučius. „Tikrai norisi tuos pinigus, gautus už nekilnojamąjį turtą, investuoti į studentų bendrabučius, kad jie tikrai galėtų civilizuotai, normaliai gyventi. Dauguma bendrabučių dar yra tokios būklės, kad neatitinka kainos ir kokybės santykio, tai neskatina mūsų studentų gyventi kokybiškomis sąlygomis“, – dėstė premjeras. Portalas 15min.lt rašė, kad valdžia jau sulaukė siūlymų ne tik pirkti po LEU prijungimo prie Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) atlaisvėjusius pastatus su žeme, bet vietoje jų statyti vadinamąjį ministerijų miestelį. S. Skvernelio teigimu, Vyriausybė dar vertina galimybes sukelti ministerijas po vienu stogu, anot jo, gali būti, kad kartu dirbs ne visos ministerijos. Jo aiškinimu, šiuo metu bent šešios ministerijos veikia visiškai neefektyviuose pastatuose. „Tikėtina, kad tikrai galbūt ne visų ministerijų miestelis, bet tam tikra valstybės turto konsolidacija, norint efektyviai valdyti, bus padaryta“, – antradienį sakė premjeras. Seimas sausio viduryje pritarė, kad sostinėje įsikūręs LEU bei Kaune esantis Aleksandro Stulginskio universitetas būtų jungiami prie taip pat Kaune veikiančio VDU. Nutarta, kad LEU valstybės patikėtas nekilnojamas turtas baigus reorganizaciją bus perduodamas Vyriausybei.











