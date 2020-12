„Manau, kad bus sėkmingai suformuota Vyriausybė, tai visi klausimai, susiję su finansais, biudžetu, yra naujai Vyriausybei, ir paliekame jai apsispręsti. Būtų nelabai korektiška, jeigu mes pritartume, o po to Vyriausybei reikėtų „atsukinėti“ tuos sprendimus, jeigu turės kitokią nuomonę“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.

13-oji pensija – diskusinis klausimas

Laikinasis premjeras, paklaustas, ar naujoji Vyriausybė galėtų pritarti 13-ajai pensijai, sakė, kad tai yra diskusinis klausimas, bet kol nėra Vyriausybės programos, sunku į tai atsakyti.

„Manau, kad pagal tą projektą, kuris yra pasiūlytas SADM – ne absoliutus pritarimas, bet tobulintinas – tai yra diskusinis klausimas, galima apsvarstyti ir tikėtis to. Priklausys nuo bendro apsisprendimo, ką mato socialinėje plotmėje nauja Vyriausybė, bet kol kas programos neturime, tai nelabai galime ir komentuoti“, – sakė S. Skvernelis.

Paklaustas, kaip reaguoja į konservatorių pasisakymus, jog naujajame biudžete nenumatyti pinigai pensijų indeksavimui, S. Skvernelis sakė, kad „naujoji dauguma turėtų suprasti, jog dirba ne opozicijoje, o pozicijoje.“

„Pagal įstatymą pensijų indeksavimo apskritai negali būti, dėl to Vyriausybė pateikė įstatymo pataisą, kad būtų ne du rodikliai vertinami – bendrasis vidaus produktas ir darbo užmokestis – bet vienas. Ir šitam indeksavimui numatytos lėšos. Kalbant apie vadinamąjį prezidentinį indeksavimą, yra pateiktas siūlymas, kad jis nebūtų taikomas. Viskas yra sudėliota taip, kaip turi būti, ir reikėtų imti ir paprasčiausiai dirbti kaip pozicijai, o ne opozicijai“, – sakė S. Skvernelis.

Šią savaitę Vyriausybė planavo svarstyti SADM išvadą dėl 13-osios pensijos, tačiau nuspręsta to nedaryti. SADM parengtoje išvadoje siūloma iš esmės pritarti siūlymui, bet jį tobulinti: nustatyti diferencijavimo pagal gaunamų pajamų dydį mechanizmą ir numatyti, kada ji nebūtų skiriama – apie 90 tūkst. asmenų, pasak ministerijos, kartu su socialinio draudimo pensijomis iš valstybės biudžeto gauna papildomas pensinio pobūdžio išmokas – valstybines pensijas, rentas, be to, asmenys gali dirbti ir turėti su darbu susijusių pajamų.

Saulius Skvernelis © DELFI / Josvydas Elinskas

Pasak ministerijos, 13-osios pensijos dydį reikėtų susieti su rodikliu ar baziniu dydžiu, kuris yra indeksuojamas (pavyzdžiui, minimalių vartojimo poreikių dydžiu, socialinio draudimo bazine pensija) arba nustatyti atskirą jos indeksavimo mechanizmą.

ELTA primena, kad ankstesnis Seimas po pateikimo pritarė siūlymui dėl 13-osios pensijos.

Tuometiniai valdantieji teigė, kad 13-oji pensija padėtų skatinti vartojimą, tačiau siūlymą kritikavo ekonomistai ir tuometinė opozicija.