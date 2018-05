Jis neatmeta galimybės, kad tas aplinkybes ateityje galėtų tirti naujos Seimo komisijos.

„Ar viskas ištirta, visos tos kryptys apimtos yra, čia irgi galima diskutuoti. (...) Tikrai man atrodo, kad ne visos svarbios sritys yra paliestos arba atskleistos iki galo“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.

Ministras pirmininkas taip pat sakė pasigendantis detalesnio tyrimo apie partijų finansavimą ir jas galėjusius pasiekti pinigus iš Rusijos.

„Pasigesčiau to tyrimo apie finansavimą, partijų finansavimą ir čia, matyt, yra giluminiai dalykai: tos sudėtingos finansavimo schemos, kurios buvo ne per viešas įstaigas, ne per fondus, bet per tam tikras viešųjų ryšių agentūras, per įmones, kurios tuo metu buvo stambios valstybinės įmonės ir naudojo viešinimo pinigus. Aš manau, kad čia yra pakankamai rimta, kadangi tai susiję su grėsme iš Rytų, su, kaip dabar madinga sakyti, Kremliaus pinigais. Čia, manau, nėra iki galo įsigilinta ir atskleista“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Jis teigė, kad po šio tyrimo išvadų galėtų būti kreipiamasi į teisėsaugą, bet neatmeta ir galimybės, jog „gali atsirasti dar viena kita laikinoji tyrimo komisija Seime“.

Po daugiau nei pusmetį vykusio NSGK tyrimo išvadas patvirtino trečiadienio vakarą. Pasak komiteto pirmininko, tirti politinės korupcijos reiškiniai, o pats tyrimas parodė, kokių silpnybių turi valstybė.