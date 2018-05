„Manau, nebereikia ten nieko tirti. Nematau jokių priežasčių kažkokiai teisinei atsakomybei, ir manau, kad istorija iš esmės baigta, reikia koncentruotis į svarbiausius mūsų valstybei reikalus“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis. Susipažinti su dalimi politinės korupcijos tyrimo medžiagos, prezidentės ir E. Masiulio laiškais, kiek jie susiję su generalinio prokuroro skyrimo aplinkybėmis, nusprendė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK). „Priėmėme sprendimą pradėti parlamentinės kontrolės veiksmus, kreiptis į Generalinę prokuratūrą, prašant mums leisti susipažinti su ikiteisminio tyrimo epizodais“, – BNS trečiadienį sakė TTK vadovė „valstietė“ Agnė Širinskienė. Susiję straipsniai: Skvernelis sieks, kad tyrimo medžiaga būtų paskelbta be užtušuotų vietų Skvernelis patvirtina bendraujantis su Tomu Dapkumi: informacijos šis žurnalistas turi pakankamai daug Anot jos, komitetas nori susipažinti su kelerių metų senumo prezidentės D. Grybauskaitės ir E. Masiulio elektroniniu susirašinėjimu. Dienraštis „Lietuvos rytas“ balandžio pabaigoje paskelbė elektroninius laiškus, kuriuose E. Masiuliui iš prezidentei priskiriamo elektroninio pašto aptariamos generalinio prokuroro skyrimo aplinkybės, E. Masiuliui siūloma perduoti LNK televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“, turint mintyje žurnalistą Tomą Dapkų. Pirmadienį paviešintame Valstybės saugumo departamento rašte Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui teigiama, kad žurnalistas T. Dapkus, būdamas verslo koncerno „MG Baltic“ vadovų tarpininku, užsiėmė šantažo požymių turinčia veikla. „2015 metų gruodžio 15 dieną prezidentė rašė laišką dėl generalinio prokuroro kandidatūros E. Masiuliui, tada buvo kitas epizodas, kad 16 dieną jau tarnybos fiksavo E. Masiulio ir (buvusio „MG Baltic“ viceprezidento – BNS) R. Kurlianskio pokalbį, ir vėlgi publikacijoje buvo nurodyta, kad galimai vyko R. Kurlianskio pokalbiai su Seimo nariais apie generalinio prokuroro kandidatūrą“, – komisijos tyrimo objektą nurodė A. Širinskienė. Prezidentė D. Grybauskaitė, dienraščiui „Lietuvos rytas“ paviešinus laiškus, patvirtino susirašinėjusi su politinės korupcijos byloje įtariamu buvusiu liberalų lyderiu E. Masiuliu, tačiau sakė negalinti patvirtinti publikuotų laiškų autentiškumo. „Lietuvos rytas“ skelbė paviešinęs ištraukas iš susirašinėjimo su E. Masiuliu per elektroninį paštą tulpes@lrpk.lt 2014–2016 metais. Šalies vadovė pripažino ieškojusi paramos tarp politikų derindama generalinio prokuroro kandidatūras, taip pat galėjusi aštriai pasisakyti apie žurnalistą, bet atmetė versiją, jog per E. Masiulį prokuroro kandidatūras derino su „MG Baltic“.

