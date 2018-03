„Aš tikrai nematau pagrindo nepasitikėjimui, bet jeigu parašai surinkti, bus atliktos procedūros, kaip ir numato statutas ir bus balsuojama“, – antradienį Seime žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas. Pirmadienį opozicinių Seimo frakcijų atstovai surinko parašus, kad būtų pradėta nepasitikėjimo procedūra VRK pirmininke L. Matjošaityte. Surinkti 29 parlamentarų parašai įteikti Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui su prašymu šį klausimą įtraukti į antradienio Seimo posėdžio darbotvarkę. Šio klausimo kol kas preliminarioje darbotvarkėje nėra. Nepasitikėjimo iniciatorių teigimu, „nuolatine VRK pirmininkės darbo praktika yra tapęs teisės aktų pažeidinėjimas dėl komisijos sprendimų kolegialumo“. Susiję straipsniai: Siūloma atleisti Matjošaitytę iš VRK pirmininkės pareigų VRK tarė žodį dėl „Naisių žemės“ Anot jų, L. Matjošaitytė blokavo kai kurių atliktų tyrimų svarstymą komisijos posėdžiuose tokiu būdu užkirsdama kelią komisijai priimti dėl jų sprendimą. Jai priekaištaujama ir dėl chaotiško darbo, vienasmenių sprendimų. „(...) jos vadovaujama Vyriausioji rinkimų komisija deramai nevykdė Konstitucijos ir įstatymų jai patikėtos pareigos nešališkai, vengiant interesų konflikto ir tarnavimo vienos kurios visuomenės grupės interesui priimti teisingus, savalaikius ir pagrįstus sprendimus“, – rašoma Seimo nutarimo projekte. Pagal Seimo statutą, inicijuoti nepasitikėjimą Seimo skiriamu pareigūnu gali ne mažiau kaip 29 Seimo nariai. Sprendimas dėl tokio pareigūno atleidimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma. L. Matjošaitytę į VRK pirmininkės pareigas pernai pasiūlė Seimo vadovas V. Pranckietis. Kilus opozicijos nepasitenkinimui, jis deklaravo paramą VRK pirmininkei. Pati L. Matjošaitytė trauktis iš pareigų atsisako. VRK vadovė daugiausia kritikos sulaukė dėl dar praėjusios kadencijos pabaigoje, pernai birželio mėnesį, komisijos darbo grupės parengtos, bet taip iki šiol nesvarstytos išvados dėl „valstiečių“. Skundą dėl galbūt paslėptos politinės reklamos televizijos seriale „Naisių vasara“ VRK gavo dar 2016 metų vasarą. Buvo sudaryta darbo grupė jam tirti. Tyrimą ji baigė jau po Seimo rinkimų pernai birželį. Darbo grupės parengta išvada įkelta į VRK dokumentų valdymo informacinę sistemą, bet viešam komisijos posėdžiui svarstyti taip ir nepateikta. Minimoje išvadoje nėra nustatyta rinkimų įstatymų pažeidimų, bet dėl milijoninės „Agrokoncerno“ paramos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiu Ramūnu Karbauskiu susijusiems renginiams siūloma kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją. VRK darbo grupė suskaičiavo, kad su R. Karbauskiu susijusiems renginiams 2013–2016 metais jam priklausantis „Agrokoncernas“ galėjo išleisti per milijoną eurų.











