„Manau, kad kelias atgal nėra užkirstas. Bent jau mano pozicija – nurims galbūt aistros, pasirodys, kaip darbas vyksta Seime, ir galės grįžti“, – pirmadienį po Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos posėdžio žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas. Kita vertus, jis tvirtino, kad po J. Džiugelio pareiškimų šiuo metu jam būtų sudėtinga dirbti frakcijoje. Jis atmetė kaltinimus, kad J. Džiugelį iš frakcijos išstūmė LVŽS pirmininkas ir frakcijos seniūnas. „Nemanau, kad vienas žmogus išstūmė. Nėra mistifikuotos pono R. Karbauskio galios, kad jis ką nors išstumtų iš frakcijos. Frakcija būtų balsavusi, jeigu būtų reikėję, ir matyt, sprendimas analogiškas būtų“, – tvirtino S. Skvernelis. Susiję straipsniai: Per frakcijos posėdį bausmės Džiugeliui pylėsi viena po kitos Karbauskis: Džiugelis melavo apie „atskalūnų“ sąrašą Jis skeptiškai vertino R. Karbauskio planus kreiptis į prokuratūrą dėl J.Džiugelio neva galimų nusikalstamų veikų. „Apšnekėti ketinimus gerokai per anksti, reikia pažiūrėti, kas padarys kokius realius darbus“, – teigė jis. LVŽS vadovas R. Karbauskis pirmadienį žurnalistams teigė, kad prokuratūrai bus perduota medžiaga apie Seimo nario neva darytą spaudimą aplinkos ministrui ir socialinėms įmonėms. Pats ministras Kęstutis Navickas teigė Seimo nario prašymo, kad Pakuočių tvarkymo organizacijos netirtų Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, nelaikąs spaudimu. „Seimo nariai turi galimybę paprašyti ir kreiptis, bet neturi kreipimęsi būti nurodymai ar prašymai, kad nebūtų atlikta viena ar kita kontrolės procedūra ar pan. Tai tikrai nėra priimtina. Per dvejus metus negirdėjau tokių atgarsių, kad tokiu būdu būtų sprendžiamos vienokios ar kitokios problemos“, – J. Džiugelio prašymą įvertino premjeras. Pats parlamentaras sakė, kad kreiptis į aplinkos ministrą jo paprašė Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas „valstietis“ Valerijus Simulikas, nes komitetas gavo Pakuočių tvarkymo organizacijos laišką, jog Aplinkos ministerija neatsako į jos laišką. Tačiau R. Karbauskis tvirtino neketinąs aiškintis V. Simuliko elgesiu. Bendrą situaciją „valstiečių“ frakcijoje S. Skvernelis įvertino teigiamai. Jis tvirtino nematantis pavojingos tendencijos, kad ją per dvejus metus paliko trys parlamentarai, išsakę iš esmės tuos pačius kaltinimus R. Karbauskiui. „Pagalvokite apie kitas frakcijas, kokie sprendimai priimami. Turbūt nė trečdalio demokratijos ir nuomonių išreiškimo nėra, kada suveikia geležinė partinė kontrolė ir sistema, atsiduria žmonės Mišrioje Seimo narių grupėje arba kitose frakcijose“, – sakė Vyriausybės vadovas. Kita vertus, jis teigė, kad „kiekvienas žmogus, išėjęs iš frakcijos, yra praradimas“. R. Karbauskis po frakcijos posėdžio užsiminė, jog J. Džiugelis negalės likti vadovauti Neįgaliųjų teisių komisijai. J. Džiugelis palikus LVŽS frakciją joje liko dirbti 54 parlamentarai.

