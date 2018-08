Kartu premjeras kritiškai įvertino Lietuvos rusų sąjungos atstovą V. Titovą miltais apipylusį kitą Klaipėdos tarybos narį liberalą Audrių Vaišvilą. „Aš manau, kad taip“, – paklaustas, ar V. Titovas vertas apkaltos, ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skernelis. „Jis yra Klaipėdos tarybos narys, manau, pati taryba ir apsispręs dėl jo. Tikrai tie pasisakymai tokie yra verti (apkaltos – BNS)“, – pridūrė jis. Anot premjero, V. Titovo pasisakymų negalima pateisinti nuomonių įvairove. „Galima nusišnekėti, galima klysti, bet kada tu jau kalbi ir kalbi praktiškai neigdamas ir faktus, ir realybę, čia nėra šiaip faktų interpretavimas. Iš esmės negalima, manau, sakyti, kad tai yra nusišnekėjimas ir nuomonių įvairovė. Taip, nuomonių įvairovė privalo būti, bet yra tam tikros ribos: ir tolerancijos ribos, ir pamatiniai dalykai“, – kalbėjo S. Skvernelis. Jis taip pat pabrėžė, kad liberalo A. Vaišvilos poelgis apipilant V. Titovą miltais – nepriimtinas. „Elgtis prieš savo oponentą tokiais metodais yra visiškai nepriimtina“, – sakė S. Skvernelis. Dėl V. Titovo teiginių Klaipėdos savivaldybėje inicijuota apkalta, tyrimą dėl V. Titovo pasisakymų pradėjo ir prokurorai. Lietuvos rusų sąjungos atstovas sako, kad kalbėdamas apie partizanų vadą rėmėsi sovietų teismo dokumentais.

