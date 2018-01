„Yra tikslas svarbus, kalbame apie viešuosius finansus ir dabar yra tikrai labai daug abejonių pateikta, jų turi visuomenė ir Seimo komisijos pagrindinis tikslas, kad būtų atsakyta į tuos klausimus, išsklaidytos abejonės ir galiausiai, matyt, kas yra svarbiau, įvardytos rizikos, jeigu tokios yra, ir padaryti sprendimai, kurie tas rizikas valdytų, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė premjeras. – Nes jeigu kyla klausimų, manoma, kad nėra pakankamos kontrolės ir auditavimo, reikia ne tik tai konstatuoti kaip faktą, bet ir siūlyti sprendimus, kuriuos galima padaryti, kad ateityje tokių klausimų nekiltų.“ Seimas baigdamas rudens sesiją sudarė parlamentinę komisiją LRT veiklai tirti. Ketvirtadienį ji renkasi į pirmąjį posėdį. Susiję straipsniai: Seimo komisija pradeda LRT veiklos tyrimą Prodiuseris atskleidžia LRT transliacijų užkulisius: štai kodėl viskas tiek kainuoja Parlamentarai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Jie argumentuoja, kad LRT taryba, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, o pateikti atsakymai reikalauja išsamios analizės. Komisijai pavesta nustatyti, „ar LRT iš prodiuserių ir (ar) iš prodiusavimo paslaugas teikiančių kompanijų perkamų paslaugų kainos atitinka rinkos sąlygas, jei LRT sudaromuose sandoriuose nurodytos kainos laikytinos nepagrįstomis – kokios sandorio kainos laikytinos pagrįstomis vertinant rinkos sąlygas“. Komisija taip pat aiškinsis, ar LRT valdomo turto (pavyzdžiui, patalpų) nuomos ar kitokio naudojimo kainos atitinka rinkos sąlygas, ar LRT valdymo struktūra, apibrėžtos jos funkcijos bei kompetencijų pasidalijimas atitinka europinę nacionaliniams transliuotojams taikomą praktiką, ar užtikrina skaidrų LRT darbą ir sudaro tinkamas sąlygas nacionalinio transliuotojo misijai įgyvendinti. Parlamentarai turėtų įvertinti, ar 15 metų neatnaujintas Vyriausybės nutarimas nesukuria prielaidų neskaidrioms pirkimų procedūroms, korupcinei aplinkai atsirasti ir LRT išvengti viešųjų pirkimų procedūrų. Kritikai šios komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams už keliamus „valstiečiams“ nepatogius klausimus. Komisijos iniciatoriai pabrėžia ketiną aiškintis išskirtinai LRT finansus. Seimas yra nurodęs tyrimą baigti iki birželio 1-osios.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.