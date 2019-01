Po susitikimo Jeruzalėje su Izraelio prezidentu Reuvenu Rivlinu premjeras sakė, kad „Lietuva galėtų būti Izraelio balsas Europos Sąjungoje“. „Lietuva yra Izraelio draugas ir mes turime padėti labiau suprasti Izraelio situaciją Europos Sąjungoje. Stengsimės tarpininkauti dialoge tarp Europos Sąjungos ir Izraelio siekiant geresnio Izraelio pozicijos supratimo“, – pranešime spaudai teigė S. Skvernelis. Lietuva tradiciškai yra tarp tvirčiausių diplomatinių Izraelio rėmėjų Europoje, iš dalies dėl Holokausto istorijos ir pozicijų derinimo su Jungtinėmis Valstijomis. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos diplomatijai vis dažniau teko laviruoti tarp išsiskiriančių ES ir JAV nuomonių, pavyzdžiui, sprendžiant dėl Jeruzalės pripažinimo Izraelio sostine. Per vizitą S. Skvernelis nusprendė neaplankyti palestiniečių teritorijų. Kai kurie kritikai sako, kad vengdama kritikuoti Izraelį dėl politikos palestiniečių atžvilgiu Lietuva kenkia bendrai ES pozicijai ir rodo nepakankamą pagarbą tarptautinei teisei. Antradienio vakare S. Skvernelis susitiks su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu.

