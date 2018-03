„Pinigai nebus pervesti tol, kol nebus parengtas techninis projektas ir tiesiog finišo stadijoje bus gauti visi leidimą šiam projektą įgyvendinti. Kada reikės jį įgyvendinti, tada bus perversti pinigai. Iki to laiko mes pinigų nepervedinėsime“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė Vyriausybės vadovas. Jis taip pat žada aiškintis, kodėl iki šiol oficialiai nėra paskelbtas konkurso laimėtojas – Andriaus Labašausko „Laisvės kalva“, nors tai, anot jo, turėjo padaryti Kultūros ministerija. Susiję straipsniai: Seimo komisija: Lukiškių aikštės memorialo laimėtojo nėra Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Palikim Lukiškių aikštę tuščią, kad mūsų vaikai galėtų ten pastatyti paminklą Landsbergiui Anot S. Skvernelio, šiuo metu už visus procesus, susijusius su memorialu, atsakinga savivaldybė: turi būti išduotas leidimas statybai, parengtas techninis memorialo projektas. Stringant procedūroms, premjeras abejoja, jog memorialas atsiras iki šių metų gruodžio, kaip planuota. „Nebūčiau optimistas ir nedrįsčiau spėlioti dėl tos datos“, – teigė jis. Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas „valstietis“ Arūnas Gumuliauskas trečiadienį suabejojo Lukiškių memorialo konkurso rezultatais ir tvirtino, kad nė viena institucija oficialiai nepaskelbė nugalėtojo, o teisiniu požiūriu nei komisijos, nei konkurso nėra. Komisija dėl to kreipėsi į S. Skvernelį, prašydama spręsti situaciją. „Seimo nariai, aš paprašiau, kad kreiptųsi į mus – tas aplinkybes mes pasiaiškinsime. Konkurso nebuvo, buvo kūrybinės dirbtuvės, atranka, vertinimas. Ar procesas yra įformintas galutinai – tą turėjo padaryti Kultūros ministerija“, – sakė S. Skvernelis. Vilniaus savivaldybė atmeta Seimo komisijos išsakytas abejones dėl memorialo laisvės kovotojams konkurso ir teigia, jog visiškai pasitikima už konkursą atsakingos premjero sudarytos darbo grupės sprendimais. Vilniaus savivaldybė atmeta Seimo komisijos išsakytas abejones dėl Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro skelbtos memorialo atrankos, kurioje laimėjo Andriaus Labašausko projektas „Laisvės kalva“. Antroje vietoje liko projektas, kurio akcentas – realistinė Arūno Sakalausko kurta Vyčio skulptūra. Pagal skelbtą planą, memorialas rekonstruotoje Lukiškių aikštėje turi būti pastatytas iki šių metų gruodžio 1-osios. Jam įrengti Kultūros ministerija skirs iki 500 tūkst. eurų, darbus vykdys Vilniaus savivaldybė. Savo ruožtu Seimas po pateikimo yra pritaręs įstatymo projektui, kuriuo siekiama įtvirtinti, kad Lukiškių aikštėje turi stovėti Vyčio monumentas. Diskusijos dėl šios aikštės likimo vyksta nuo pat nepriklausomybės atkūrimo.

