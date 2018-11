Minėto centro ir vaikų darželio Suvalkuose poreikį anksčiau buvo išsakę ten gyvenantys lietuviai. Šis klausimas buvo aptartas ir per susitikimą su Lenkijos premjeru Mateuszu Morawieckiu rugsėjį. Tąkart S. Skvernelis teigė gavęs pažadą, kad pastato klausimas bus išspręstas. S. Skvernelis priminė, kad šių metų gegužę pradėta Lenkijoje transliuojamų televizijos programų retransliacija Pietryčių Lietuvoje, šis projektas visiškai finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis. Tad Lietuvos Vyriausybės vadovas išreiškė pageidavimą, kad Lenkijos vyriausybė sudarytų sąlygas LRT programų retransliavimui lietuvių kilmės Lenkijos piliečių gyvenamose teritorijose. „Lenkija yra artimiausia strateginė partnerė regione, su kuria mus sieja išskirtinai glaudūs ryšiai ir džiaugiamės, kad pastaruoju metu pavyko pasiekti progresą daugelyje sričių, ypač svarbu, kad intensyvėja aukščiausio politinio lygio kontaktai. Jūsų vizitas Lietuvoje papildo aukšto lygio dvišalį dialogą“, – sakė premjeras S. Skvernelis. Kaip nurodo Vyriausybės spaudos tarnyba, ministras pirmininkas tai pat pabrėžė bendrų pastangų puoselėjant abiejų šalių kultūrinį paveldą svarbą. Siekiant efektyviau spręsti šios srityje iškilusius klausimus, premjeras pasiūlė suaktyvinti dvišalės Kultūros paveldo ekspertų grupės veiklą. Susistikime su Lenkijos vicepremjeru aptarti ir Aušros Vartų restauravimo bei išsaugojimo techniniai projektai. „Čia esantis lobynas buvo inventorizuotas ir yra laikinai perkeltas saugoti į Bažnytinio paveldo muziejų Vilniuje ir visi tvarkybos darbai vyksta tvarkingai, jie bus atlikti tinkamai, užtikrinant reikiamą informacijos keitimąsi su Lenkija“, - pažymima Vyriausybės pranešime. Taip pat aptarti Rasų kapinių restauravimo ir išlaikymo darbai, kuriuos stebi atitinkamos Lietuvos valdžios institucijos. Vyriausybė teigia palaikanti Vilniaus miesto savivaldybė planus pakviesti lenkų ekspertus, kad būtų užtikrinta šios svarbios vietos restauravimo darbų kokybė. S.Skvernelis taip pat pabrėžė, jog artimiausiu metu tolesniam Panerių memorialo tvarkymui bus skiriamas „ypatingas, prioritetinis Vyriausybės dėmesys“. Be to, Lenkijos premjerą M. Morawieckį numatoma pakviesti į 1863–1864 metų sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko palaikų palaidojimo iškilmes. Vyriausybė numato šią ceremoniją surengti 2019 metų vasarą, palaikai bus palaidoti Rasų kapinių centrinėje koplyčioje.

