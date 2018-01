Premjeras taip pat aplankys iš šios teritorijos į Gruziją atvykusius pabėgėlius. Dešimtajame paskutinio amžiaus dešimtmetyje apie atsiskyrimą paskelbusią Pietų Osetiją ir kitą atskilusį regioną – Abchaziją – po 2008 metų karo Rusija pripažino nepriklausomomis valstybėmis. Rusija nuolat laiko tūkstančius savo karių šių teritorijų karinėse bazėse. Tarptautinė bendruomenė Abchaziją ir Pietų Osetiją laiko okupuotomis Gruzijos teritorijomis. S. Skvernelis per spaudos konferenciją Tbilisyje pirmadienį sakė, kad Lietuva smerkia Rusijos „šliaužiančią aneksiją“, vykdomą minėtuose regionuose. Susitikęs su Gruzijos ministru pirmininku jis žadėjo remti šios šalies siekį įstoti į Europos Sąjungą ir NATO.

