„Bus pasitarimas dėl Rytų politikos. Diskusijoje dalyvaus ministras, ambasadoriai, mūsų žmonės“, – BNS sakė Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis. Anot jo, numatoma kalbėti apie santykius su kaimyninėmis šalimis – Rusija, Baltarusija, ir Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės šalimis – Ukraina, Gruzija, Moldova. „Tai nėra siekis kaip nors peržiūrėti mūsų politiką, bet mes turime patys ją geriau suvokti, matyti vaizdą aiškiau ir plačiau. Tai nenauja iniciatyva. Norime pasižiūrėti, kokios yra perspektyvos, ar tų perspektyvų apskritai nėra“, – kalbėjo diplomatas. Pasak diplomatų, susitikime turėtų dalyvauti Lietuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas, ambasadorė ES Jovita Neliupšienė, ambasadorius Baltarusijoje Andrius Pulokas. Šių metų pradžioje premjeras S. Skvernelis paragino atnaujinti politinius kontaktus su Rusija. Prezidentė Dalia Grybauskaitė sukritikavo šią poziciją. Premjeras ir jo rėmėjai sako, kad bendravimo kanalai būtini vykdyti veiksmingą politiką ir spręsti problemas, su kuriomis susiduria šalies gyventojai, įmonės, įstaigos ar organizacijos, galbūt užmegzti glaudesnius ryšius su Karaliaučiaus kraštu Rusijoje. Didžiosios Vakarų šalys santykius su Rusija palaiko aukščiausiu prezidentų ar premjerų lygiu, o Maskvos atžvilgiu kritiškesnės Rytų Europos šalys – ministrų arba viceministrų lygiu. Kritikai sako, kad Lietuvos pozicijos keitimas gali būti įvertintas kaip nuolaidžiavimas ir pripažinimas, esą Lietuvai tenka dalis kaltės dėl blogų dvišalių santykių, susilpnintų pastangas išlaikyti ES drausmę ir nuoseklumą pratęsiant sankcijas Rusijai bei telkiant pagalbą Ukrainai. S. Skvernelio oponentai tikina, kad premjeras užsienio politikos klausimus išnaudoja vidaus politikos sumetimais, o vidaus įtampos ir prieštaravimai tarp pagrindinių valstybės institucijų naudingi Kremliui ir jo propagandai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.