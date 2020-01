Projekte siūloma spręsti jau ne vieną dešimtmetį besikaupiančias švietimo sistemos problemas ir, visų pirma, užtikrinti tvarų finansavimą, skiriant jį švietimo sistemos kokybei gerinti. Tam reikėtų efektyvinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklą ir skirti ypatingą dėmesį mokinių pasiekimų atotrūkiui tarp skirtingų regionų mažinti.

Taip pat siūloma užtikrinti adekvačius bei tvarius mokytojų, mokyklų vadovų, dėstytojų, mokslo darbuotojų, kitų švietimo darbuotojų atlyginimus. Be to, susitarimo projekte numatoma ilgalaikė vizija – siūloma ankstinti privalomąjį ugdymą ir ilginti pradinį ugdymą, be to, įtrauktos nuostatos dėl pedagogų rengimo, švietimo pagalbos ir kitų švietimo sistemai svarbių sričių stiprinimo.