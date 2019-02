Anot Vyriausybės pranešimo, Lietuvos Vyriausybės vadovas per susitikimą su Suvalkų meru Czeslawu Renkiewicziu pabrėžė, kad šį projektą ypač aktualu įgyvendinti jau nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. „Mes laukiame ir tikimės greitų sprendimų, kad šis centras kuo greičiau atsirastų. Jeigu reikės, Lietuvos Respublikos Vyriausybė visapusiškai prisidės tiek prie lietuvių švietimo ir kultūros centro, tiek ir prie ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupės įsteigimo Suvalkuose“, – teigė S. Skvernelis. Premjeras Suvalkuose priminė, kad dar praėjusių metų pradžioje į Suvalkų vadovą kreipėsi ten gyvenančios Lenkijos lietuvių šeimos dėl lietuviškos ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželio) įsteigimo. Svarstoma galimybė šią grupę įrengti minėto kultūros ir švietimo centro patalpose, kai pastarasis pradės savo veiklą. Kaip laikinas sprendimas galėtų būti lietuviškos grupės įkūrimas viename iš Suvalkuose esančių lenkiškų darželių. Šis klausimas aptartas ir per susitikimą su Lenkijos premjeru Mateuszu Morawieckiu (Mateušu Moravieckiu) pernai rugsėjį. Tąkart S. Skvernelis teigė gavęs pažadą, kad pastato klausimas bus išspręstas. S. Skvernelis sekmadienį taip pat dalyvavo Šv. Mišiose Suvalkų Šv. Jėzaus širdies bažnyčioje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga, čia jis pasveikino vietos lietuvius. Vizitą Suvalkuose premjeras baigė dalyvavimu iškilmingame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjime. Anot Vyriausybės pranešimo, Šv. Mišios ir priėmimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga Suvalkuose vyko pirmą kartą. Be to, premjeras Suvalkų lietuviams pranešė, kad baigiamos derybos dėl LRT televizijos kanalo signalo sustiprinimo šiame regione. Anot S. Skvernelio, Suvalkų lietuviai kokybiškas LRT transliacijas galės stebėti nuo kovo 31-osios. Suvalkuose gyvena apie tūkstantis lietuvių šeimų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.