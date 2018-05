„Daryti dar vieną tyrimo komisiją ir vėl įsukti dabar jau praktiškai vos ne visas valdžios šakas į tokią spiralę valstybei nėra labai naudinga“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė premjeras. „Bet aš sakau šiuo momentu nuomonę, kaip bus vėliau, kokios dar aplinkybės paaiškės, ir Seimo nariai ir komitetai gali priimti ir kitokį sprendimą“, – sakė S. Skvernelis. Apie parlamentinio tyrimo galimybę užsiminė kai kurie valdančiosios koalicijos atstovai. Prezidentės susirašinėjimo ištraukas paskelbė laikraštis „Lietuvos rytas“. Daugiausia diskusijų sulaukė ištrauka iš 2015 metų gruodžio mėnesio laiško, kai D. Grybauskaitė E. Masiuliui rašė, kad LNK žurnalistas Tomas Dapkus „kalba nesąmones“ apie kandidatą į generalinius prokurorus Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“. D. Grybauskaitė LRT televizijai sakė, jog tuo metu turėjo „pagrįstų įtarimų, kad į generalinio prokuroro paskyrimą kišasi ir viena interesų grupė vieno žurnalisto rankomis“, ir tokia žinutė „galėjo būti nusiųsta, kad žinau, ką kas daro“.











