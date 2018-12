Taip premjeras reagavo į trečiadienį prezidentės išsakytą kritiką Vyriausybei ir valdančiajai daugumai. „Matome tą mums brukamą fasadinį vaizdą, o realų vaizdą, manau, daug politikų galėtų pasakyti, ir ponas (ekspremjeras Algirdas – BNS) Butkevičius, ir aš“, – Žinių radijui sakė S. Skvernelis. „Galiausiai tai iliustruoja tas „tulpių paštas“, ką apie mūsų politikus mano, ką daro. Tai yra nesurežisuota, nepateikti iš anksto klausimai interviu, bet tiesiog tokia realybė yra“, – pridūrė jis. Kalbėdamas apie „tulpių paštą“, S. Skvernelis turėjo omenyje žiniasklaidos pavasarį paskelbtą prieš kelerius metus buvusį šalies vadovės susirašinėjimą su politinės korupcijos byloje kaltinamu buvusiu liberalų lyderiu Eligijumi Masiuliu. D. Grybauskaitė 2014–2016 metais E. Masiuliui rašydavo iš elektroninio pašto tulpes@lrpk.lt. Susiję straipsniai: Grybauskaitė: skambinau ir Petrauskienei, ir Skverneliui, tačiau premjeras žadėjo susitvarkyti pats Skvernelis: galėjome dvejus metus rūpestingai kalbėti, diskutuoti ir nieko nedaryti Prezidentė LRT televizijos laidai „Dienos tema“ trečiadienį transliuotame interviu pareiškė, kad valdančiosios daugumos santykis su visuomene išgyvena krizę. Ji tvirtino, kad vykdant reformas per „arogantišką visažiniškumą“ daugelyje sričių atsirado „suvėlimo ir chaoso“. Šalies vadovė sakė, kad antrieji „valstiečių“ vadovaujamos valdančiosios daugumos metai buvo skirti „jėgos demonstravimui, buldozerio demonstravimui, kad jau ir girdėti nebūtina, žino ir taip gerai, įsiklausyti nereikia“. Anot jos, tai sukėlė priešpriešą tarp visuomenės, Vyriausybės ir valdančiosios daugumos. „Nieko naujo. Tikrai nieko naujo. Jau dešimt metų ta pati retorika“, – reaguodamas į prezidentės kritiką kalbėjo S. Skvernelis. Premjeras pripažino, kad ir jis, ir Vyriausybė daro klaidų, tačiau tvirtino, jog daug dirbant jų išvengti neįmanoma. „Aš suprantu, kad jeigu nori nedaryti klaidų, reikia nieko nedaryti“, – teigė ministras pirmininkas. Pasak premjero, valdančiąją daugumą bandoma „sumonstrinti“. Buvo kilęs „tulpių“ skandalas Šį balandį laikraštis „Lietuvos rytas“ paskelbė gavęs prezidentės Dalios Grybauskaitės susirašinėjimą elektroniniu paštu su buvusiu liberalų lyderiu E. Masiuliu, yra rašęs BNS. „Lietuvos rytas“ skelbia paviešinęs ištraukas iš susirašinėjimo per elektroninį paštą tulpes@lrpk.lt, laikraštyje ir interneto portale skelbiamos ekrano kopijos nuotrauka. Teigiama, kad laiškai rašyti 2014 – 2016 metais. Anot paskelbtų ištraukų, prezidentė su E. Masiuliu susirašinėjo apie kandidatus į generalinio prokuroro pareigas. D. Grybauskaitė parašė, kad LNK žurnalistas Tomas Dapkus „kalba nesąmones“ apie Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“. Laiške prieš 2016 metų Seimo rinkimus D. Grybauskaitė rašė, kad būsimas premjeras Saulius Skvernelis „jau dabar yra pavojingas populistas, bus tik dideliu pagreičiu blogiau“. Ji paragino E. Masiulį įkalbėti tuomet valdžioje buvusius socialdemokratus, kad S. Skvernelis „neturėtų užimti ministro posto, jei pereina į nekoalicinę partiją.“ Prezidentė skandalo įkarštyje dėl vadinamojo juodojo viceministrų sąrašo paragino E. Masiulį naudotis jos konfliktu su tuometine socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus Vyriausybe: „Tokia beatodairiška konfrontacija nukals ir jų reitingus bei didins neskaidrumo prieskonį prieš ateinančius dvejus rinkimus. Naudokitės tuo.“ Prezidentūra atsisakė komentuoti paskelbtas laiškų ištraukas ir jų autentiškumą. „Teismas šiuo metu nagrinėja politinės korupcijos bylą, kurioje E. Masiulis yra kaltinamas kyšio paėmimu, prekyba poveikiu ir neteisėtu praturtėjimu. Metamos visos priemonės politizuoti bylą ir paveikti jos eigą bei baigtį. Todėl nuo bet kokių komentarų susilaikome, kad jie nebūtų panaudoti kaltinamųjų gynybai“, – BNS informavo prezidentės spaudos tarnyba.

