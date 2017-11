Anot premjero, aplinkybė, kad V. Kasiulevičius yra jo šeimos gydytojas, neturėtų būti kliūtis jam eiti visuomenines pareigas. „Jis galėtų sau sėkmingai sąjūdžiui vadovauti. Aš tikrai nematau problemos. Yra darbas darbu, visuomeninė veikla – visuomenine veikla, galiausiai yra mediko ir paciento santykiai ir tai yra visai kas kita“, – žurnalistams trečiadienį sakė premjeras. Naujai susikūrusio Lietuvos medikų sąjūdžio vienas iš lyderių V.Kasiulevičius apie pasitraukimą iš visuomeninių pareigų paskelbė po vizito Vyriausybėje. Pasak S.Skvernelio, sprendimą trauktis iš visuomeninių pareigų medikas jam pasakė dar prieš susitikimą antradienį. „Iš tiesų, jeigu labai rimtai kalbant, tai kaip su šeimos gydytoju vieną kartą buvau susidūręs ir tikrai neturėtų tai būti priežastis (jam trauktis), bet jis pasakė dar prieš susitikimą, kad padarė tą parengiamąjį darbą, dabar jie renka demokratiniu būdu savo vadovus. Sąjūdyje jis lieka, o kad jis traukiasi iš dabartinės lyderio pozicijos, tai buvo įvardyta, bet aš tikrai nemanau – kiek žinau, ir buvusio premjero gydytojas buvo – tai nieko bendra neturi“, – sakė premjeras. V. Kasiulevičius BNS teigė, kad pagrindinis motyvas trauktis iš Lietuvos medikų sąjūdžio tarybos pirmininko pareigų yra tai, kad jis yra premjero S. Skvernelio šeimos gydytojas. „Tai kelia tam tikrą grėsmę reputacijai ir interpretacijoms – todėl, kad būdamas premjero šeimos gydytoju, o tą žurnalistai komunikuoja, aš galiu būti įtakojamas, premjeras gali būti įtakojamas. Iš tikrųjų tiek premjeras, tiek aš turime būti laisvi nuo šitų dalykų“, – antradienį sakė V. Kasiulevičius. Jis sakė nesiūlęs premjerui keisti šeimos gydytojo. „Nesiūliau. Jeigu premjeras nori matyti mane šeimos gydytoju, tai aš juo lieku“, – teigė medikas. V. Kasiulevičius taip pat yra vienas iš prezidentės Dalios Grybauskaitės gydytojų. Lietuvos medikų sąjūdžio inicijuotą peticiją, kurioje, be kita ko, reikalauta jau nuo 2018 metų sausuo medikams kelti algas 30 proc., pasirašė per 40 tūkst. žmonių. Antradienį po susitikimo su premjeru V. Kasiulevičius sakė, kad „greičiausiai sąjūdis turės pasiekti kompromisą“. Premjeras po šio susitikimo tvirtino, kad medikų atlyginimai galėtų didėti 20 proc. nuo gegužės, o jei bus galimybių, atlyginimų kėlimo pradžia gali ir ankstėti.

