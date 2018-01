„Užsienio reikalų ministras, kartais jis galbūt galvoja, kad nėra Vyriausybės narys, bet ministras yra Vyriausybės narys“, – žurnalistams ketvirtadienį Vyriausybėje pareiškė premjeras. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius po premjero ketvirtadienį išsakytos idėjos atnaujinti šešerius metus nesirinkusios Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinės komisijos veiklą pakartojo poziciją, kad „šiuo metu nėra prielaidų aukšto lygio politinių kontaktų atnaujinimui“. L. Linkevičiaus bei Rusijos Transporto ministro vadovaujama komisija pastarąjį kartą rinkosi 2011-ųjų spalį ir, pasak L. Linkevičiaus, dėl Rusijos pusės atidėliojimo daugiau neposėdžiavo. Susiję straipsniai: Premjeras: medikų protestu naudojasi Paluckas Skvernelis siūlo atkurti Lietuvos – Rusijos tarpvyriausybinę komisiją S. Skvernelio siūlymą sukritikavo ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, pavadinusi idėją „nacionalinio saugumo požiūriu neatsakinga“. Šalies vadovės teigimu, svarbiausi strateginiai energetikos, transporto ar prekybos klausimai turi būti sprendžiami dalyvaujant Europos Sąjungos (ES) institucijoms. „Mūsų požiūriai visiškai sutampa, mes kalbame apie strateginius dalykus, – žurnalistams teigė S. Skvernelis, paklaustas, kaip reaguoja į kritiką. „Nei mano, nei prezidentės požiūriai nesiskiria dėl sankcijų taikymo, nei mano nei prezidentės požiūriai nesiskiria dėl situacijos Rytų Ukrainoje, dėl būtinumo užtikrinti Minsko susitarimo įgyvendinimą, nesikeičia ir dėl neteisėtos Krymo okupacijos, nesikeičia dėl agresyvios retorikos. Bet turėti politinį kontaktą, net ne aukščiausiu politiniu lygmeniu, mes privalome“, – pabrėžė jis. L. Linkevičius teigia nekomentuosiantis premjero pasisakymo bei tikisi artimiausiu metu „ramiai aptarti“ bei suderinti pozicijas dėl Rusijos. „Tikiuosi, kad mes labai ramiai kalbėsimės visais tais klausimais, kaip ir turėtų būti valstybėje. Pozicijos, ypač užsienio politikos klausimais, jos turėtų būti suderintos, tuomet jas galima skelbti viešai. Nieko to nėra, mes tų dalykų neaptarinėjome. Tikiuosi, kad mes ramiai apsitarsime ir ateityje nebus tokių nesusikalbėjimų viešų“, – BNS sakė ministras. Politinius kontaktus su Maskva atnaujinti pasiūlęs ministras pirmininkas teigia, kad Lietuvos ir Rusijos dialogas galėtų apimti prekybos ryšius, energetikos, vežėjų, žemės ūkio, transporto klausimus, lietuvių mokytojų situaciją Karaliaučiaus krašte. Pasak diplomatų, svarstymas atnaujinti komisiją kilo ir 2013 metais, bet tuomet nuspręsta, kad Rusijos pozicija dėl koncernui „Gazprom“ nepalankios dujų rinkos reformos ir traukinių tikrinimo yra nepriimtina, ir komisija nesusirinko.











