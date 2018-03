Pasak jo, pretendentas vadovauti ministerijai turėtų būti iš teisininkų bendruomenės, tačiau jis turėtų turėti galimybių uždirbti daugiau. Premjeras taip pat tvirtino, kad dalis žmonių į šias pareigas nenori eiti dėl politinių intrigų ar viešumo. „Žmonės turi ar savo teisinę veiklą, kas yra labai svarbu būnant advokatu, būnant galbūt ir teisėju. Tai yra pozicijos, kurios yra ir saugesnės, leidžia galbūt ir uždirbti gerokai daugiau, galiausiai, nesinori žmonėms kai kuriems patekti į politinių intrigų, politinės kovos mėsmalę. Tai neišvengiama. Kiti galbūt nenori ir tokio viešumo, galvoja apie šeimas“, – naujienų portalo 15min.lt vaizdo konferencijoje ketvirtadienį sakė S. Skvernelis. Susiję straipsniai: Skvernelis ieško ministro: sėkmingi žmonės nenori į politiką „Tikrai buvo keletas žmonių, su kuriais aš kalbėjau, kurie būtų stiprūs, pajėgūs, bet dėl įvairiausių sumetimų (...) eiti į politiką nenori“, – pridūrė jis. Pasak premjero, skubėti paskirti teisingumo ministrą nėra reikalo, svarbu rasti geriausią kandidatą. Šios pareigos laisvos nuo kovo 9 dienos, kai sulaukusi prezidentės kritikos jas paliko Milda Vainiutė. Pernai teisingumo ministro vidutinis užmokestis „į rankas“ siekė beveik 2,6 tūkst. eurų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.