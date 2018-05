Ministro pirmininku teigimu, kandidatas yra „žmogus iš išorės“ ir neturi tiesioginių verslo interesų su žemės ūkiu. S. Skvernelis sakė, kad kandidatūra preliminariai suderinta su prezidente Dalia Grybauskaite, bet „tikrasis pokalbis bus pirmadienį“. „Tai žmogus iš išorės, kuris, manau, tikrai į ministeriją įneš tam tikro naujumo, gyvumo, naujo požiūrio“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė premjeras. „Vienas iš kriterijų, kad neturėtų tiesioginių verslo interesų su žemės ūkiu. Jis išpildytas“, – teigė ministras pirmininkas. S. Skvernelio teigimu, ieškant kandidato buvo labai svarbi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei frakcijos Seime pozicija. Anot premjero, kandidato į teisingumo ministrus dar ieškoma. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas apie atsistatydinimą paskelbė, kai sulaukė kritikos dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių. Naujienų portalas 15min.lt rašė, kad jo šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo Europos Sąjungos išmokas. B. Markauskas teigė turėjęs žodinius savininkų sutikimus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.