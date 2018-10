Ministras pirmininkas aplankys naują Sugiharos memorialą. Japonijos konsulas Ch. Sugihara konsulatą Kaune atidarė 1939 metų rudenį. Jam buvo pavesta rinkti žvalgybinę medžiagą apie karinę situaciją regione. Karo pradžioje metu naciams ir sovietams padalijus Lenkiją, tūkstančiai žydų iš šios šalies atvyko ieškoti prieglobsčio Lietuvoje. Tačiau čia santykinė ramybė tęsėsi neilgai, ir Raudonajai Armijai okupavus šalį, jie ėmė ieškoti būdų pasprukti nuo karo. Ignoruodamas griežtas Japonijos vyriausybės instrukcijas, Ch. Sugihara 1940-ųjų vasarą išdavė kelis tūkstančius tranzitinių vizų. Jas gavę, tūkstančiai žydų traukiniu per Sibirą pasiekė Japoniją. Istorikų teigimu, Ch. Sugiharos dėka Holokausto išvengė 6 tūkst. žydų. Šiemet sausį buvusiame konsulate esantį muziejų aplankė Lietuvoje viešėjęs Japonijos premjeras Shinzo Abe. Oficialus Lietuvos ir Japonijos premjerų susitikimas Tokijuje numatomas penktadienį. S. Skvernelis į Japoniją išvyko pirmadienį, jis į Vilnių turėtų grįžti šeštadienį.

