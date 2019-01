Per susitikimus planuojama aptarti Baltijos jūros ir Artimųjų Rytų regionų saugumo problemas, dvišalį ekonominį bendradarbiavimą, Izraelio santykius su Europos Sąjunga. S. Skvernelis taip pat dalyvaus kibernetinio saugumo konferencijoje ir aplankys Izraelio Holokausto atminimo centrą „Yad Vashem“. Dvi dienas Izraelyje viešintis premjeras aplenks palestiniečių teritorijas.

